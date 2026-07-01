Con la derrota de Solana Sierra, no quedan argentinos en Wimbledon 2026 En una superficie que históricamente es esquiva para las raquetas nacionales, los nueve tenistas del cuadro masculino cayeron en primera ronda. Mientras que Nadia Podoroska perdió en su debut y la marplatense lo hizo en segunda ronda ante Coco Gauff. Por Agregar C5N en









Solana Sierra perdió ante Coco Gauff en 2da. ronda. Redes sociales

El tercer Grand Slam del año dejó malas noticias para los argentinos: quedaron eliminados los 11 tenistas que estaban en el cuadro principal de Wimbledon. En la parte masculina, los nueve que habían clasificado, cayeron en primera ronda. Mientras que, en el femenino, Nadia Podoroska perdió en su debut y Solana Sierra cayó en segunda ronda ante Coco Gauff.

El césped no es la mejor superficie históricamente para las raquetas nacionales, pero suele dar sorpresas como lo fue la final de David Nalbandian en 2002, los cuartos de final de Guido Pella, Juan Martín del Potro y otras excepciones. Sin embargo, se repitió una mala racha que no pasaba desde 2010.

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Alejandro Davidovich Fokina, Thiago TIirante vs. Fabián Marozsan, Sebastián Báez contra Jan Lennard-Struff, Marco Trungelliti frente a Martin Damm y Camilo Ugo Carabelli tuvo que retirarse por lesión ante Daniel Mérida.

@_francoramirez Mientras que, en la jornada nro. 2, Tomás Etcheverry cayó contra Lorenzo Sonego, Francisco Cerúndolo –reciente campeón de Queen’s- contra Jaume Munar, Romás Burruchaga vs. Alex de Miñaur y Mariano Navone terminó su partido el miércoles porque el martes se suspendió por falta de luz, pero no pudo contra Flavio Cobolli, reciente finalista de Roland Garros.

En cuanto a la parte femenina, Nadia Podoroska volvía luego de un año y medio al tenis profesional y perdió en primera ronda contra Marta Kostyuk, quien viene de hacer semifinales en Roland Garros y tiene el mejor año de su carrera.

Wimbledon 2026: tampoco quedan argentinas en el cuadro femenino Por último, Solana Sierra le había ganado a Anna Bondar en su debut, pero en segunda ronda le tocó la difícil Coco Gauff, top 10 y también campeona de Grand Slam. La marplatense peleó y estuvo 7-4 en el tiebreak del último set, pero la estadounidense fue más y se llevó el partido. De este modo, es la primera vez desde 2010 que los argentinos, en el lado masculino, no pasa ninguno a segunda ronda. En aquel momento, todos perdieron en el estreno, pero eran 5: Juan Ignacio Chela, Eduardo Schwank, Horacio Zeballos, Máximo González y Leo Mayer. Del Potro no jugó por lesión.