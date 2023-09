La emocionante carta de Brian Fernández tras ser despedido de Morelia: "El fútbol es mi vida"

"Hace menos de 1 mes yo me encontraba en una clínica en Buenos Aires haciendo un tratamiento, internado ya 3 meses adentro, cuando del cielo sentí que me llegó la propuesta de mi vida llegar al club Morelia de México. Sentí que venía de Dios. Lo consulté con mi gente y me dijeron NO! El contrato traía muchas cláusulas que yo por el momento que pasaba era difícil de cumplir, ya que necesitaba mucha contención y gente con muchas ganas de ayudarme y apoyarme!", explicó acerca de la propuesta.

En la misma línea, el jugador que vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento de Junín, Colón y Ferro, entre otros, aclaró que "nada podía salir mal, ¡el sol para mi estaba saliendo! Pero en mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir y cometí una falta. Eso me llevó al otro día sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado".

Tras esa situación, que Fernández no especificó, el club mexicano decidió despedirlo: "Pero al llegar de ese entrenamiento en mi siesta, mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club, entre otras cosas… Sólo esto puedo contarles y decirles que voy a estar aún mejor, después de todo en esta vida me toco lucharla. ¿Ustedes no lo intentarían? (...) El fútbol es mi vida y lo mejor que hago y lo demuestro cada vez que estoy dentro de una cancha".

La publicación de Brian Fernández en Instagram