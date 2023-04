El crudo relato de la novia del jugador Brian Fernández: "Vienen a casa a venderle droga"

La pareja de Brian Fernández contó que el futbolista no quiere internarse por su adicción a las drogas.

"Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil", lamentó la mujer.

Al ser consultada por la situación de Fernández, fue contundente: "Yo sé todo. Hoy me animó a hablar, pero ha pasado de todo. Hoy en día no es un problema de Brian, es un problema de la población", analizó.

El delantero también vistió las camisetas de Racing Club, Sarmiento de Junín, Defensa y Justicia, Ferro, Deportivo Madryn (Primera Nacional); Unión La Calera (Chile); Necaxa (México); Portland Timbers (Estados Unidos), aunque en algunos de esos equipos jugó muy pocos partidos. Es que el problema de las adicciones siempre reapareció y fue una traba en su carrera y vida personal.

Fessia confirmó que el exjugador de Ferro y otros clubes, no quiere volver a tratarse por sus problemas de consumo. "Por ejemplo ahora este mes, me dijo que no quiere internaciones, que se le hace cada vez peor, cada vez más pesado. Es a voluntad", sostuvo.

Además, agregó la situaciones con las que le tocó lidiar: "Él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa (dealers). Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida. Se considera una enfermedad cuando el consumo no te deja avanzar con tus responsabilidades. Después, consumir, consume gran parte de la sociedad".

"Nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con más herramientas y más ganas que otros. Hemos llorado juntas con su mamá. La familia hace lo que puede", contó.

Por su parte, confesó que convive con esta situación hace tiempo. "Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres con este tema. No estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante", sentenció.

Brian Fernández, de 28 años, regresó este año a Colón de Santa Fe, club del que es hincha confeso, para entrenarse en principio con la División Reserva, pero frente a diferentes ausencias a los entrenamientos la dirigencia lo apartó y quedó en libertad de acción.