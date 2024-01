Darío Benedetto y Sergio Romero cambiaron el look de manera rotunda para comenzar el año

En el arranque de la pretemporada y con la mira puesta en el debut en la Copa Argentina y el arranque de Copa de la Liga, el 28 de enero de visitante ante Platense, el Xeneize no contó con caras nuevas, pero si con looks de dos referentes del plantel.

Martínez, que todavía desconoce cuándo brindará su primera conferencia de prensa, estuvo al frente de la delegación que retomó la actividad luego de 36 días de vacaciones. En el primer día, los jugadores efectuaron ligeros movimientos físicos con pelota, en una de las canchas auxiliares del predio, luego de los pertinentes exámenes médicos.

El único ausente, con permiso, fue el colombiano Frank Fabra, quien se unirá este miércoles a sus compañeros. Sin embargo, durante la jornada sí dieron el presente los juveniles Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, aunque mañana no estarán ya que quedarán afectados al seleccionado Sub-23, que buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, en el certamen que se jugará en Venezuela desde el sábado 20.

La drástica decisión que tomaron dos referentes de Boca en el inicio de la pretemporada

En el primer día, Boca contó con caras nuevas por parte de los jugadores que llegaron a préstamo, algunos como Aaron Molinas y Agustín Obando que van a ser tenidos en cuenta por el técnico, quien ya los dirigió en su paso por Tigre.

En cuanto a refuerzos, Cristian Lema y Éver Banega están muy cerca de incorporarse en las próximas horas al plantel boquense. El zaguero no continuará en Lanús y no se presentó la semana pasada al inicio de la pretemporada del Granate y avisó que no seguirá en el club sureño y que ejecutará la cláusula de salida del pase que tenía en su poder, que es de 400.000 dólares.

Otro posible regreso es el de Éver Banega, quien ya le informó a su club -Al Shabab de Arabia Saudita- que no seguirá y tratará de interrumpir su contrato, que vence el 30 de junio de 2024. Para que el volante vuelva a ponerse la camiseta azul y oro, deberá pagar 4 millones de dólares para quedar en libertad de acción.

Por su parte, otros dos jugadores que regresaron con una drástica decisión son los referentes, el delantero, Darío Benedetto, y el arquero, Sergio “Chiquito” Romero: ambos, aparecieron con un cambio de look.

Pipa se rapó, pero se tiñó de platinado y se dejó la barba. En tanto, el arquero se hizo un nuevo corte pero también lució un cambio de color en su cabello similar el del delantero.