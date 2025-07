La dolorosa confesión sobre la salud de Carlos Bilardo: "Está bien, pero su enfermedad no es recuperable"

Miguel Ángel Lemme confesó que Carlos Bilardo ya no lo reconoce: “Hay días que me vuelvo llorando”

Lemme acompañó a Bilardo como ayudante de campo y reveló que suele visitar con frecuencia al Doctor y en una entrevista radial dio estremecedores detalles sobre su estado: “Carlos a mí no me reconoce, ya no reconoce a nadie. A veces, que confunde a la hija con la esposa”.

En diálogo con Súper Deportivo Radio por radio Villa Trinidad señaló que lo estuvo visitando donde merendó, charlaron un rato hasta que llegó su hija con sus nietos y se fue. “Me quedé un ratito porque cuando llega la familia, me voy. Dentro de todo, está bien. La enfermedad que tiene no es recuperable, pero yo lo veo bien”.

Al mismo tiempo, su ayudante de campo desde 1982 recordó la promesa que alguna vez hizo que cuando lo deje de reconocer no iba a visitarlo más, pero su cariño es más fuerte y sigue yendo a visitarlo. “Lo quiero tanto que quiero estar al lado de él, porque él tuvo un montón de gente para llevar y siempre me buscó a mí. Y ahora no lo voy a dejar ni loco. No le suelto la mano ni loco. Él no me la soltó a mí y yo ahora no se la suelto a él ni loco”, subrayó.

Embed "Carlos (Bilardo) ya no me reconoce. Hay días que me vuelvo llorando a mi casa"



"Yo dije siempre: el día que no me reconozca no voy mas, pero es mas fuerte que yo. No lo puedo dejar"



Miguel Ángel Lemme, amigo e histórico ayudante de Carlos Bilardo en @SuperDeporRadio pic.twitter.com/dY6gdeXaG7 — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) July 15, 2025

El exfutbolista explicó visita al Doctor tres veces por semana porque “me hace mal”, aunque para mantener la misma complicidad de siempre cuando llega entra cantando “es el equipo del Narigón”. “Siempre lo mismo. Le canto, lo abrazo, lo beso. ¿En qué anda Carlos? Después le digo chau y me dice ‘¿te vas?’ Y si usted está dormido”, describió.

Al mismo tiempo, recordó un reciente momento que lo hizo volver llorando a su casa: “El sábado le pregunté cómo estaba. Estaba durmiendo y de repente me pregunta: '¿qué hacemos acá?'. Y yo le digo: '¿dónde querés estar? ¿dónde estábamos antes?' y él me contesta: 'sí, sí'. Ahí exploté. Hay días que me vuelvo llorando a casa, me quedo re mal”.

Cuál es la enfermedad que padece Carlos Salvador Bilardo

En 2017, Carlos Salvador Bilardo fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams, también conocida como hidrocefalia de presión normal o hidrocefalia normotensiva.

Se trata de una enfermedad neurológica poco conocida causada por un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o cavidades del cerebro. Al aumentar el líquido, los ventrículos aumentan de tamaño y aumenta la presión dentro del cráneo al comprimirse el tejido cerebral colindante, lo que conlleva complicaciones neurológicas.

Esta enfermedad limita severamente la comunicación y la independencia de quienes la padecen. Su hermano, Jorge, llegó a contar que los médicos habían afirmado que este síndrome no sería la causa de su fallecimiento, pero destacó la imposibilidad de tener largas conversaciones con él.