La contundente frase de Jorge Brito sobre el futuro de Martín Demichelis en River

Tras no lograr ningún título en el segundo semestre de este 2023, los hinchas del club de Núñez cuestionaron la continuidad del sucesor de Marcelo Gallardo.

"El futuro de Demichelis en River no está en revisión", aseguró Jorge Brito

En ese punto, Brito consideró que “no creo que haya sido el mejor del mundo hace seis meses, ni que ahora sea un DT que podamos permitirnos discutirlo tanto, por qué se hayan errado penales, y haber quedado fuera de una copa”.

“El futuro de Demichelis no está en revisión”, sentenció el mandamás de La Banda en TyC Sports y agregó: “Estoy convencido que Demichelis va a iniciar un 2024 con muchísima más experiencia y muchísimo más conocimiento del plantel, es un gran técnico, estoy convencido que vamos a dar pelea en la Libertadores que viene”.

En ese sentido, remarcó que “no es menor” ganar los dos clásicos disputados en el año, salir campeón del torneo local a diez puntos del segundo e incluso mencionó que en la tabla general el Millo se encuentra a 20 unidades de su inmediato perseguidor.

En este sentido, Brito reconoció que la sucesión de Marcelo Gallardo “iba a ser difícil”, pero cuando asumió Demichelis “a los pocos meses logró salir campeón y nos decían cómo la habíamos pegado con la elección”.

“Es verdad que Gallardo había tenido éxito muy rápido y todos sabemos cómo se convirtió en el ídolo que es y cómo quedó en la historia, pero nosotros estamos muy confiados en el trabajo de Martín (Demichelis) y estamos unidos con él”, fue el guiño que lanzó el mandatario de Núñez.

El análisis de Jorge Brito sobre el 2024 de River

Tras despejar las dudas de Demichelis en River y pensando en cómo prepara el equipo para 2024, habló sobre al plantel largo. “En otros años nos decían que teníamos un plantel corto y que sufríamos por las lesiones, esta temporada armamos un plantel para un segundo semestre que iba a tener muchos partidos, pero eso no pasó y por eso se quedó largo”, indicó.

En cuanto a los refuerzos, el presidente riverplatense negó que haya habido contactos con Gonzalo Montiel, negó la posibilidad del regreso de Augusto Batalla y destacó que no hay ofertas por Nicolás de la Cruz.

Nicolás De la Cruz gol a Arsenal Télam

Sobre el uruguayo confesó: “Estamos muy agradecidos con él, no me olvido que se quedó en el club mucho más tiempo de los que lo hacen figuras de ese tipo y que firmó contrato cuando podía haber quedado libre, no hay ofertas y si llegan se hablará”.

En cuanto a los temas contractuales, dio tranquilidad sobre Claudio “El diablito” Echeverri ya que aseguró que el representante le dio la palabra que en estos días “se va a firmar el contrato y va a ir a la pretemporada, no es un problema, ya lo hablamos”.

En tanto, sobre el caso la posible o no continuidad de Enzo Pérez, Brito sentenció: “Hay que dejarlo tranquilo y que decida él, es un jugador muy importante y una vez me lo dijo Leo Ponzio sobre la salida de River que es algo muy difícil y que hay que dejar al jugador que decida”.