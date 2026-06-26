Sus padres le prohibieron el fútbol pero hoy la rompe en el Mundial 2026 con Irán: quién es

Atravesó una difícil situación familiar cuando era adolescente y hoy es uno de los mejores arqueros de la Copa del Mundo.

Cada vez que Irán disputa un Mundial aparece la figura de Alireza Beiranvand . El arquero de 33 años lleva un total de 13 atajadas en dos partidos jugados y viene de ser el “Man of the match” en el duelo ante Bélgica, donde sostuvo el arco en 0. Su actuación en lo que va del certamen fue clave para que el conjunto asiatico llegue con chances de clasificación a la última fecha.

Beiranvand afronta su tercera Copa del Mundo como arquero titular de Irán y forma parte de una generación que consiguió clasificar al país a cuatro Mundiales consecutivos. Su presencia bajo los tres palos se convirtió en una garantía para los iraníes: es el dueño del récord de vallas invictas con la selección y acumula más de 45 partidos sin recibir goles a lo largo de su trayectoria internacional.

Hoy el arquero disfruta de un gran momento en su carrera, sin embargo, el camino para llegar a convertirse en un emblema del fútbol iraní estuvo lejos de ser sencillo. Durante su infancia y adolescencia, el sueño de convertirse en futbolista profesional chocó con los deseos de sus padres , quienes preferían que se enfocara en trabajar y aportar a la economía familiar antes que perseguir una carrera en el deporte.

“Quería ir a Teherán para encontrar un equipo donde jugar, pero mi familia necesitaba que trabajara y ayudara económicamente en casa”, recordó Beiranvand tiempo después. La oposición de sus padres a su deseo de convertirse en futbolista llegó a tal punto que, en un intento por hacerlo desistir, le rompieron los guantes que utilizaba para entrenar.

Lejos de abandonar su objetivo, tomó una decisión que cambiaría su vida. Con apenas 15 años dejó su hogar en Sarab-e Yas y viajó solo a la capital Teherán para perseguir su sueño . Mientras buscaba una oportunidad en algún club, se las ingenió para subsistir trabajando en distintos oficios, entre ellos mozo, repartidor de pizzas, barrendero y empleado de un lavadero de autos.

Figura en su tercer Mundial. Redes sociales

Tras años de sacrificios y obstáculos, Beiranvand finalmente pudo cumplir su sueño en 2011, cuando debutó en la primera división iraní con el Naft. Sus buenas actuaciones no tardaron en despertar el interés de clubes más importantes y también de la selección nacional. El gran salto en su carrera llegó en 2016 con su incorporación al Persépolis, uno de los equipos más poderosos de Irán. Para entonces ya había debutado con la selección, en 2015, y poco a poco terminó afianzándose como el arquero titular y una de las principales figuras del combinado iraní.

Su crecimiento tuvo reconocimiento internacional en 2017, cuando se convirtió en el primer futbolista iraní en ser nominado a los premios The Best de la FIFA. En aquella edición finalizó en el noveno puesto de la categoría al mejor arquero del año, un logro inédito para un jugador de su país. Sin embargo, el momento mas destacado de su carrera llegó un año después, durante el Mundial de Rusia 2018, cuando le atajó un penal a Cristiano Ronaldo en el empate 1-1 entre Irán y Portugal por la última fecha de la fase de grupos.

El penal que le contuvo a Cristiano Ronaldo en Rusia 2018. FIFA

En este Mundial Beiranvand volvió a tener un rol determinante en el combinado iraní, que busca superar, por primera vez, la fase de grupos. Tras el empate que los dejó con dos puntos, Irán se jugará la clasificación en la última fecha frente a Egipto.