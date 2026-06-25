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26 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: todos los partidos de este viernes 26 de junio y cómo verlos

La Copa del Mundo tendrá una nueva jornada en la que se definirán las selecciones que se meterán en los 16avos de final. Uruguay, a todo o nada, buscará acceder a la siguiente ronda en un complicado partido contra España.

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Federico Valverde y Lamine Yamal

Federico Valverde y Lamine Yamal, dos de los protagonistas de este viernes.

El Mundial 2026 continuará este viernes con cuatro partidos repartidos entre los grupos H e I por la última fecha de la primera fase, por lo que serán claves en las aspiraciones de los equipos de meterse en los 16avos de final. Se trata de una jornada fundamental, ya que se definirá el rival de la Selección argentina y también porque Uruguay necesita de un triunfo para meterse en la próxima ronda.

Argentina garantizó su clasificación a 16avos del Mundial 2026 tras ganarle a Austria en la segunda fecha.
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El nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorga boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por eso, cada punto adquiere un valor especial desde el inicio del torneo y la tercera fecha es trascendental para definir a los equipos que seguirán en carrera.

Los 16avos de final serán fundamentales, debido a que marcarán el comienzo de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa del Mundo, el gran anhelo.

La Copa del Mundo, el gran anhelo.

Los 16avos de final serán fundamentales, debido a que marcarán el comienzo de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

En este marco, Noruega, Francia, Senegal, Irak, Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita intentarán conseguir los tres puntos en sus respectivos partidos. La Selección argentina, que integra el Grupo J y ya está clasificada a los 16avos de final una fecha antes, espera por su rival que será del Grupo H.

Mundial 2026: todos los partidos de este viernes 26 de junio y cómo verlos por TV

  • 16:00: Noruega - Francia (Grupo I) | TV: Telefe, TyC Sports y DSports.
  • 16:00: Senegal - Irak (Grupo I) | TV: DSports.
  • 21:00: Uruguay - España (Grupo H) | TV: Telefe, TyC Sports y DSports.
  • 21:00: Cabo Verde - Arabia Saudita (Grupo H) | TV: DSports.
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