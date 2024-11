La bronca del presidente de Vélez contra Boca por la semifinal de Copa Argentina

"No sabemos dónde vamos a jugar con Boca. Con la fecha que pusieron lo juego hasta en la cancha de Boca, prefiero jugarlo ahí porque si no tengo que tomar 4 aviones en 5 días", lanzó el titular del Fortín, a la vez que agregó: "Pedimos adelantar el partido con Lanús para jugarlo en Fecha FIFA y darle descanso a los jugadores, pero aparentemente no se puede. Entonces jugaríamos el 20 con Lanús, el 23 con Godoy Cruz en Mendoza y el 27 con Boca donde digan".