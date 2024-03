La bomba de Insúa que hizo estallar una interna en San Lorenzo

“El 27/12 me llaman de Buenos Aires para decirme que había salido que el club había contratado un jugador que yo ni conocía. Después salió en la página del club, una foto de Leguizamón vendado y que no jugaba el domingo porque se hizo un tatuaje, también salió públicamente los montos del contrato del cuerpo técnico, algo que nunca me había pasado”, señaló.

Luego, deslizó que “una, otra y otra no es casualidad, debe haber alguien interesado en que la cosa no salga bien o que esté enojado con lo que sucedió en 2022 o 2023”.

En ese sentido, aseguró que “es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos”. “No sé quién es, lo que sí me consta es que es de adentro”, lanzó en declaraciones a DSports Radio, pero enseguida sacó del medio al presidente Marcelo Moretti y a Néstor Ortigoza, hombre fuerte del fútbol profesional y a quien tuvo como dirigido antes de que se retirara.

Rubén Insúa Télam

“Ellos, con quienes tengo una excelente relación, me ofrecieron dos años de contrato. En el fútbol argentino es difícil que te ofrezcan uno, imaginate dos. Yo estoy seguro de que la gente va a seguir apoyando”, remarcó.

Por último, sobre el rendimiento del equipo reconoció que si bien “falta bastante” para llegar al nivel que pretende, también indicó que “a veces tienen razón cuando dicen que no jugamos bien y a veces no”. “Tuvimos serias dificultades en las primeras cuatro fechas porque no tuvimos intensidad física. Tenemos que mejorar la calidad de juego, tener mayor volumen de ataque”, concluyó.

Cómo es la agenda de San Lorenzo en las próximas semanas

En la Copa de la Liga, San Lorenza ganó un partido (ante Tigre) y está lejos de lograr una plaza para los cuartos de final (a ocho puntos de Newell’s, último clasificado en la Zona B).

Es por eso que los próximos partidos serán fundamentales para sumar y lograr el pase a los playoffs. En el torno local, disputará dos choques condición de local: ante Sarmiento de Junín (sábado 16 a las 17) y Godoy Cruz (miércoles 20 a las 19).

Ya a fin de marzo y luego del parate de la doble fecha FIFA, los Cuervos deberán disputar el clásico ante Boca en La Bombonera.

En tanto, si bien recién el 18 de este mes se realizará el sorteo de la Copa Libertadores, los de Boedo debutarán en la primera semana de abril. En este punto, Insúa se mostró confiado y con el apoyo del hincha: “Yo estoy seguro que la gente va a seguir apoyando. Los jugadores son los responsables de que estemos en la Copa Libertadores y la gente siempre se los reconoció”.