La autocrítica de Miguel Ángel Russo por la crisis de Boca: "Al hincha le pido perdón"

El entrenador analizó el mal momento del Xeneize, que se profundizó tras la derrota con Huracán. "Me hago cargo de todo y me corresponde darlo vuelta", reconoció.

En tal sentido, Russo brindó una conferencia de prensa en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde se llevó adelante el partido con Huracán, y reconoció que Boca debe mejorar su imagen de cara a los próximos partidos: "Al hincha de Boca le pido perdón y disculpas. No es lo normal ni natural en esta etapa. Tenemos que arreglarlo entre nosotros solos a puertas cerradas, como corresponde".

Embed "AL HINCHA DE BOCA LE PIDO PERDÓN Y DISCULPAS"



De Miguel Ángel Russo para el hincha Xeneize#LPFxTNTSports pic.twitter.com/I0Zxs4zkMD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2025

En tal sentido, señaló su responsabilidad por el momento del Xeneize. "Me hago cargo de todo y me corresponde darlo vuelta. Habrá que encontrarle la vuelta y mejorar y seguir trabajando", expresó.

Por otro lado, aclaró la salida de Miguel Merentiel en el entretiempo del encuentro con el Globo, debido a que el delantero había salido a la cancha para jugar el segundo tiempo pero luego se dirigió directamente al vestuario para ser reemplazado por Milton Giménez: "Merentiel no se sorprendió porque hablamos en el vestuario todo ese tipo de cosas. Hubo un problema de papeles con el cuarto árbitro. No le den mucha importancia a ese tipo de cosas porque no tiene sentido".

La derrota de Boca con Huracán en el torneo Clausura 2025

Boca recibió un nuevo golpe y no logra despegar del suelo: perdió 1-0 con Huracán en el estadio Tomás Ducó de Parque Patricios, en un partido correspondiente a la fecha 3 de la zona A del torneo Clausura 2025. Con este resultado, continúa sin poder ganar en este ciclo de Miguel Ángel Russo.

Tras la eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, al perder 2-1 frente a Atlético Tucumán en Santiago del Estero, el Xeneize llegó al duelo con el Globo con la urgencia de mostrar un progreso en el rendimiento, pero lejos estuvo de eso.

El conjunto boquense tuvo una floja tarea y fue dominado desde el inicio por el dueño de casa, que contó con varias chances para abrir el marcador. Sin embargo, chocó con los reflejos del arquero Agustín Marchesín y también con el travesaño, que impidió el gol de Rodrigo Cabral.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka, que había perdido en sus dos presentaciones en el campeonato local, consiguió el gol de la victoria a los 20 minutos del complemento a través de un gran remate de media distancia de Matko Miljevic. Así, logró vencer al equipo de La Ribera en el Tomás Ducó después de 31 años.