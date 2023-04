La AFA premia a Yael Falcón Pérez tras la polémica en el clásico de Avellaneda.

En tanto, detalló cómo se produjo la jugada. "Escuché muchas versiones. Hay una postura dividida. Acá hay algo tácito y que no hay subjetividad. El empujón y la sujeción son movimientos continuos, no es que solamente lo tocó con las manos y lo dejó, sino que lo acompañó en el movimiento. Yo me quedé tranquilo. Obviamente que decís 'qué pasó que no hubo una imagen que se haya clarificado'", afirmó.

A pesar de haber sido señalado como el principal responsable por el empate de la Academia, la AFA lo sugirió como árbitro junto con otros 24 jueces de campo, 38 asistentes y otros 18 asistentes de video.

Falcón Pérez, de 34 años, dirigirá su primera competencia FIFA tras recibir el año pasado la condición de referí del máximo ente del fútbol mundial. Su debut en la primera división del fútbol argentino se produjo en la temporada 2018/19.

La preparación de los árbitros para esta importante competición estará supervisada por la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA y se centrará en un amplio abanico de temas, como la capacidad para analizar el fútbol, el trabajo en equipo y la importancia de situarse en la mejor posición o el mejor ángulo para tomar la decisión correcta.

Asimismo, la FIFA adelantó que "los árbitros seleccionados participarán unos días antes del inicio del torneo en un seminario de preparación, donde repasarán y analizarán vídeos de jugadas reales, además de desarrollar sesiones prácticas con la participación de jugadores. Estas sesiones se filmarán para que todos los árbitros reciban al instante las evaluaciones de los instructores".

Mundial Sub 20: se definieron las sedes a un mes del comienzo del campeonato

Exactamente a un mes de que comience el Mundial Sub 20 que se desarrollará en Argentina hasta el 11 de junio, se hicieron oficiales los estadios en los que se jugarán.

Según el sitio Doble Amarilla, tras las idas y vueltas que se generaron por los posibles estadios que podrían albergar el torneo, finalmente la AFA y la FIFA acordaron que serán solamente cuatro sedes.

Se definió que se jugará en las canchas de La Plata, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan. El partido inaugural está programado para realizarse el 20 de mayo en el Madre de Ciudades, una de las sedes de la fiesta del campeón. En tanto, el partido final se disputará el 11 de junio en el Diego Maradona de La Plata.

Sorteo del Mundial Sub 20: cuándo y dónde será, y cómo se dividieron los equipos

De cara al desarrollo de la cita mundialista, será el sorteo de los seis grupos en los que se dividirán los 24 equipos que buscarán quedarse con el título. El mismo se llevará a cabo en Zúrich, el viernes 21.

El organismo que rige los destinos del fútbol designó a las seis cabezas de serie, teniendo en cuenta los puntos obtenidos en los últimos cinco mundiales de la categoría: Colombia 2011, Turquía 2013, Nueva Zelanda 2015, Corea del Sur 2017 y Polonia 2019.

Con este sistema, las seis selecciones que integrarán el bombo 1 del sorteo serán: la Selección argentina (por ser anfitrión), Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.

Los bombos para el sorteo del Mundial sub 20

Los 24 equipos fueron divididos en cuatro bombos, que serán sorteados este viernes en Zúrich por la FIFA. A Argentina se le designará la posición 1 del grupo A por ser local. La única excepción reglamentaria que se incluyó establece que dos selecciones de la misma confederación no podrán compartir el grupo.