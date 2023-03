Julián Álvarez elogió a Lionel Messi y recordó la conquista en el Mundial Qatar 2022 El delantero de Manchester City y ex River también rememoró sus goles contra Croacia en la semifinal de la Copa del Mundo y la atajada fundamental de Dibu Martínez en la final con Francia. Por







El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez recordó el Mundial Qatar 2022 en el que se consagró la albiceleste y mostró su gran alegría por el título obtenido: "No pasó tanto tiempo y, como va todo tan rápido, uno todavía no cae o no toma dimensión, pero la verdad es que trato de disfrutarlo al máximo porque lo que vivimos fue una locura y es historia pura porque va a quedar para siempre".

Además, habló de su sensación personal de su rol en la Selección en la Copa del Mundo. "Superó las expectativas porque venía jugando Lautaro Martínez como delantero y lo estaba haciendo muy bien, hizo muchos goles. Yo Sabía que iba a estar para sumar desde el lugar que me toque. Siempre tratando de estar listo si me tocaba jugar, Lautaro no estaba tan bien físicamente y yo estaba preparado para estar a disposición. Supe estar ahí", manifestó.