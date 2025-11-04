Jugó en una de las mejores ligas de Europa y ahora se dedica al mundo de la fotografía y del cine A pesar de que tenía ofertas para continuar su carrera, el futbolista sorprendió al retirarse con apenas 26 años. Acaba de firmar contrato con una productora de cine y publicidad. Por







Este jugador se retiró tras ganar la Europa League 2025 con Tottenham. Redes sociales

Alfie Whiteman, arquero del Tottenham Hotspur, se retiró a mediados de 2025 con solo 26 años.

Acaba de firmar contrato con una productora de cine y publicidad para dedicarse a su carrera como director y fotógrafo.

Desde joven se dio cuenta de que la vida del futbolista no lo llenaba; en paralelo, estudió actuación y trabajó en un programa de radio.

"Tenía otros proyectos en marcha que me resultaban más interesantes. Veía la felicidad en esas otras vías", aseguró a The Athletic. Llegar a Primera División, jugar en una de las ligas más importantes de Europa y vivir del fútbol es el sueño de muchos chicos alrededor del mundo. Sin embargo, ese nivel de exigencia no es para todos, como lo descubrió un jugador que se retiró a los 26 años para dedicarse a la fotografía y el cine.

Se trata de Alfie Whiteman, exarquero del Tottenham Hotspur, quien colgó los guantes a mediados de este año y se embarcó en nuevos proyectos que nada tienen que ver con el fútbol. Desde los 16 años, cuando dejó la escuela para dedicarse por completo a entrenar, supo que no era lo que quería.

"Cuando tenía 17 o 18 años y vivía en una residencia, tenía este sentimiento por dentro: '¿Esto es todo?'. Subir al minibús, ir a entrenar, estudiar Ciencias del Deporte y volver a casa a jugar videojuegos. Me di cuenta: 'Oh, no soy feliz aquí' desde muy joven", confesó a The Athletic.

Mientras seguía jugando para el Tottenham, la falta de oportunidades lo llevó a explorar por otros caminos: tomó clases de actuación, estudió fotografía y fue presentador de un programa de radio sobre música alternativa. A mitad de año, cuando venció su contrato, decidió no renovarlo ni aceptar otras ofertas.

Alfie Whiteman, arquero Tottenham Hotspur X @SpursOfficial "Tenía otros proyectos en marcha que me resultaban más interesantes. En pocas palabras, veía la felicidad en esas otras vías", explicó. Ahora planea dedicarse full time a su carrera como fotógrafo y director de cine, y acaba de firmar con la productora Somesuch. "Tengo el control absoluto de mi vida, y es emocionante y aterrador a la vez", afirmó.

La carrera de Alfie Whiteman Alfie Whiteman se sumó a las inferiores del Tottenham Hotspur a los 10 años. Debutó en el primer equipo en noviembre de 2020, con José Mourinho como DT, en un partido por la Europa League. Sin demasiado rodaje, en agosto del año siguiente fue cedido a préstamo al Degerfors IF de Suecia, donde permaneció hasta 2022. En su vuelta a los Spurs se encontró nuevamente con pocas oportunidades, relegado detrás de internacionales como Hugo Lloris, Michel Vorm y Joe Hart. En 2023, tras la llegada del entrenador Ange Postecoglou, sufrió una lesión de tobillo que lo dejó afuera de la mayor parte de la temporada. A mediados de 2024, ya recuperado, le pidió al club que volviera a cederlo, pero la dirigencia se negó porque tenían pocos jugadores formados en las inferiores y la UEFA les exigía al menos cuatro para participar de la Europa League. El club salió campeón y, finalmente, Whiteman se retiró al vencerse su contrato.