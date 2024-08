Jugó con Riquelme, se retiró por tres paros cardíacos y terminó trabajando en una empresa de electricidad

En un partido contra Central Córdoba de Rosario, Florentín saltó para cabecear, chocó con un delantero rival y cayó, golpeándose la cabeza contra el césped. Este accidente le provocó tres paros cardíacos y un derrame cerebral mientras era trasladado al Hospital Argerich. Debido a esto, estuvo 17 días en coma y su carrera futbolística llegó a su fin.

Hernán Florentin en la actualidad.jpg Florentin en la actualidad, ligado al fútbol de manera recreativa. Google

Hernán Florentín jugó con Riquelme

Florentín compartió muchos entrenamientos y vivencias con Román, tuvo la posibilidad de compartir equipo con él en un partido ante Cruzeiro. "Me daba muchos consejos. Me decía 'tratá de jugar por el piso la pelota, no revientes tanto'. Me pedía que jugara para adelante" manifestó el ex jugador.

En la actualidad, vive en su Ypané natal a pocos kilómetros de Asunción en Paraguay y trabaja en la Empresa Eléctrica Ande. Pero su sueño está con la pelota y no pierde las esperanzas de dirigir a un equipo en un futuro no muy lejano. Aunque sigue ligado al fútbol de manera recreativa, jugando para el Club Santa Ana de su ciudad natal.

También, tuvo una historia con Diego Maradona. A pesar de no jugar con él un partido oficial, Diego fiel a su estilo tuvo un hermoso gesto regalándole una camiseta que usó jugando en el Napoli.