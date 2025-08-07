Estaba casi borrado en Boca y sorprendió: ahora jugará con la Selección

Milton Delgado está viviendo un gran presente futbolístico, impensado hace apenas unos meses: después de estar casi borrado en Boca tras el ciclo de Fernando Gago, se convirtió en una de las figuras del plantel con Miguel Ángel Russo, y hoy divide su tiempo entre el club y la Selección.
El mediocampista es uno de los convocados por Diego Placente para las prácticas previas al Mundial Sub 20 que se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este año. El problema es que los entrenamientos coinciden con la previa del clásico ante Racing que se jugará el sábado 9 de agosto.
Aunque la idea del club era que entrenara toda la semana en Boca Predio, Placente insistió en tenerlo al menos unas prácticas, así que ambas partes terminaron llegando a un acuerdo intermedio: Delgado estuvo el martes en Ezeiza, el miércoles en Boca y este jueves volvería con la Selección antes de concentrarse definitivamente con el Xeneize.
Milton Delgado en Boca
Instagram @milton_delgado05
Desde el club de la Ribera hubo bastante malestar, ya que consideran que el Mundial aún está lejos y la prioridad debería ser el partido por el Torneo Clausura. De todas maneras, prefirieron evitar un conflicto con la Selección y optaron por una solución consensuada.
En conferencia de prensa, Russo se refirió a la situación de Delgado y eligió poner paños fríos. "Está bien, está en la Selección, buscaremos la forma de ver cómo sigue la semana", explicó el entrenador, y anticipó que desde el cuerpo técnico "queremos lo mejor para enfrentar a Racing".
Los números de Milton Delgado en Boca
Milton Delgado se formó en las inferiores de Boca y debutó en Primera el 3 de abril de 2024, en el partido ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Causó una buena impresión en los hinchas y el periodismo y se consolidó como titular, aunque luego quedó relegado en la consideración de Fernando Gago. Jugó 32 partidos con la camiseta del Xeneize; no tiene goles a favor y aportó dos asistencias.