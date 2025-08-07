7 de agosto de 2025 Inicio
Estaba casi borrado en Boca y sorprendió: ahora jugará con la Selección

El futbolista había perdido terreno tras el ciclo de Fernando Gago, pero ahora es una de las joyas del plantel de Miguel Ángel Russo. Fue convocado para sumarse a los entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza.

Este jugador brilla en el Boca de Russo.

Este jugador brilla en el Boca de Russo.

Milton Delgado está viviendo un gran presente futbolístico, impensado hace apenas unos meses: después de estar casi borrado en Boca tras el ciclo de Fernando Gago, se convirtió en una de las figuras del plantel con Miguel Ángel Russo, y hoy divide su tiempo entre el club y la Selección.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
Un campeón del mundo con Boca rechazó un posible llamado para ser manager: "Es para problemas"

El mediocampista es uno de los convocados por Diego Placente para las prácticas previas al Mundial Sub 20 que se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este año. El problema es que los entrenamientos coinciden con la previa del clásico ante Racing que se jugará el sábado 9 de agosto.

Aunque la idea del club era que entrenara toda la semana en Boca Predio, Placente insistió en tenerlo al menos unas prácticas, así que ambas partes terminaron llegando a un acuerdo intermedio: Delgado estuvo el martes en Ezeiza, el miércoles en Boca y este jueves volvería con la Selección antes de concentrarse definitivamente con el Xeneize.

Milton Delgado en Boca

Desde el club de la Ribera hubo bastante malestar, ya que consideran que el Mundial aún está lejos y la prioridad debería ser el partido por el Torneo Clausura. De todas maneras, prefirieron evitar un conflicto con la Selección y optaron por una solución consensuada.

En conferencia de prensa, Russo se refirió a la situación de Delgado y eligió poner paños fríos. "Está bien, está en la Selección, buscaremos la forma de ver cómo sigue la semana", explicó el entrenador, y anticipó que desde el cuerpo técnico "queremos lo mejor para enfrentar a Racing".

Los números de Milton Delgado en Boca

Milton Delgado se formó en las inferiores de Boca y debutó en Primera el 3 de abril de 2024, en el partido ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Causó una buena impresión en los hinchas y el periodismo y se consolidó como titular, aunque luego quedó relegado en la consideración de Fernando Gago. Jugó 32 partidos con la camiseta del Xeneize; no tiene goles a favor y aportó dos asistencias.

