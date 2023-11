Mauricio Macri anunció que será candidato a vicepresidente de Boca con Andrés Ibarra

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el barrio porteño de Puerto Madero, Macri se lanzó como candidato a vicepresidente de Boca, expuso un diálogo que tuvo con Ibarra y cuestionó a la dirigencia encabezada por Jorge Amor Ameal: "Cuando Ibarra me dijo que necesitaban que los acompañe, dije que no puedo dejar a Boca a la autoridad y la prepotencia porque por ese camino Boca no tiene futuro".