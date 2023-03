Juan Martín Del Potro ilusiona al mundo del tenis y confirmó que trabaja para volver

Tras su último partido el 8 de febrero del 2022 en el Argentina Open, Juan Martín Del Potro se alejó de las canchas con aires de retiro . Pero durante el Mundial Qatar 2022, prometió que, si la Selección argentina se consagraba, él regresaba al tenis en US Open . “Messi y el equipo me pusieron a entrenar”, expresó en las últimas horas. ¿Cumplirá?

Habían pasado algunos meses de su último partido y sorpresivamente declaró que le dolía caminar y debía agarrarse de la baranda para bajar las escaleras. “ No aguanto más el dolor, pero el tenis no lo voy a cerrar , lo quiero dejar abierto. Después, el tiempo y la vida dirán como termina”, había detallado.

Pero en la vorágine del certamen mundialista, un usuario de Twitter le pidió que regresara. “Si sale campeón Argentina, jugás el US Open el año que viene, ¿qué opinás?” y la respuesta inmediata de la Torre de Tandil fue: “Dale, hago lo posible”. Ese ida y vuelta generó millones de interacciones y miles de comentarios.

Del Potro Redes sociales

Hace algunas horas habló tras la presentación del Roland Garros Junior Series en Brasil, la cual él es embajador, se volvió a referir al tema: “Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”.

Esa declaración dio vuelta al mundo y generó furor. “Yo salía a la calle y antes de preguntarme cómo estaba, me preguntaban cuándo jugaba, esa pregunta que me hicieron durante tres años y pico, y más también, con las operaciones de muñecas, era algo que fui tomando en forma más natural, pero a lo último lo padecí mucho”, indicó en referencia a tantos pedidos de regreso.

El último Grand Slam del año se disputará desde el 28 de agosto hasta el 10 de septiembre, es decir, quedan aún cinco meses de preparación y, si bien Del Potro está entrenando, admite tener mucho dolor. De todas las veces que prometió volver, lo cumplió. Restará esperar si esta vez podrá sellar su carrera en el torneo que tanta felicidad le provocó.