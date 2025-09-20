20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Challenger de Buenos Aires celebra sus 10 años con un cuadro principal lleno de figuras y promesas

El torneo se jugará del 21 al 28 de septiembre en el Racket Club de Palermo y contará con la presencia de figuras como el chileno Cristian Garin más los argentinos Federico Gómez y el histórico Facundo Bagnis.

Andrea Lonardi
Por
Andrea Lonardi
El YPF Buenos Aires Challenger celebra sus 10 años.

El YPF Buenos Aires Challenger celebra sus 10 años.

Redes sociales

El YPF Challenger de Buenos Aires es uno de los eventos de tenis más esperados no solo por el cuadro que presenta año a año, sino también por su historia y su propuesta. El evento se desarrollará del 21 al 28 de septiembre en el Racket Club y contará con la presencia de grandes figuras como Cristian Garín y Federico Gómez, pero también muchas promesas.

Argentina enfrentará a Alemania en cuartos.
Te puede interesar:

Argentina enfrentará a Alemania en el Final 8 de Copa Davis: qué tenistas podrían integrar el equipo rival

El certamen se desarrolla sobre polvo de ladrillo, al igual que los torneos más importantes de Argentina. El cuadro principal contará con 32 tenistas, entre los que se destacan Emilio Nava, Thiago Tirante, Hugo Dellien, Cristian Garín, Juan Pablo Ficovich, Tomás Barrios Vera, Román Burruchaga y Francesco Maestrelli, entre otros.

Pero el torneo da que hablar desde hace una década. En los últimos años, los campeones fueron Francisco Comesaña en 2024, Mariano Navone en 2023, Juan Manuel Cerúndolo en 2022, Sebastián Báez en 2021 y el indio Sumit Nagal en 2019. Pero el primero de ellos fue el británico Kyle Edmund, quien derrotó a Carlos Berlocq en su casa en 2015.

Francisco Comesaña
Francisco Comesa&ntilde;a, campe&oacute;n de la edici&oacute;n 2024.

Francisco Comesaña, campeón de la edición 2024.

El torneo busca, no solo acercar a tenistas que actualmente tienen bajo ranking, a sumar puntos y volver a ingresar al top 200 o top 100, sino también dar a conocer nombres de diferentes tenistas que no tienen la posibilidad de popularizarse en otro tipo de torneos. Por eso, es importante el uso de wild cards por parte de los organizadores.

En este caso, aparte de Facundo Bagnis que es un jugador histórico, las invitaciones fueron a Bautista Torres, actual ranking 397, y para Gonzalo Justo, quien pudo entrar porque Nicolás Kicker ingresó al cuadro principal.

El CH también tiene la particularidad de que, en todos sus años, siempre tuvo un representante argentino en la final. El último campeón fue Comesaña, quien derrotó a Federico Coria en 2024. Algunos de los que definieron el título, pero no levantaron la copa fueron Leonardo Mayer y Horacio Zeballos, dos jugadores reconocidos de Copa Davis y el circuito.

Si bien, resta definir los enfrentamientos, ya está definida la lista del cuadro principal del YPF Buenos Aires Challenger:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChallengerBA/status/1962581882618683727&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina clasificó al Final 8.

Argentina clasificó al Final 8: cuándo juega y cómo es el formato de Copa Davis

La Copa Davis se define este sábado.

Copa Davis: Argentina venció a Países Bajos y clasificó al Final 8

El partido de dobles se disputará el sábado.

Copa Davis: Argentina está 2-0 frente Países Bajos y este sábado define en dobles

Djokovic tiene 38 años.

Tras ser acusado de "traidor" por el presidente de Serbia, Djokovic decidió mudarse a Grecia con toda su familia

Argentina frente a una nueva ilusión en Copa Davis.

Argentina y una nueva ilusión en la Copa Davis: contará con el debut de Comesaña y la importancia de Zeballos

Argentina enfrentará a Países Bajos en la Copa Davis.

Copa Davis: cuándo juega Argentina contra Países Bajos y qué son las Finales

Rating Cero

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

Trueno ahora está en pareja ¿Con quién?

El después de Nicki Nicole: quién es la nueva novia de Trueno

Ingresaron a Netflix nuevas Películas para mirar el finde
play

Esta película de Clint Eastwood fue furor hace unos años y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

La serie explora el narcotráfico en Barcelona con un tono oscuro y realista.
play

Está en Netflix, es una serie oscura y no te va a dejar pestañar ni un segundo

últimas noticias

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Hace 11 minutos
El camión se quedó sin frenos.

Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: imputaron por homicidio culposo al camionero

Hace 16 minutos
Briatore defendió a Franco Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: Tenían que arriesgar

Briatore defendió a Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: "Tenían que arriesgar"

Hace 17 minutos
Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

Hace 26 minutos
Milei junto a Spagnuolo.

Milei negó que Spagnuolo le haya advertido sobre las presuntas coimas: "Le habría volado la cabeza"

Hace 58 minutos