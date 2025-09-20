El Challenger de Buenos Aires celebra sus 10 años con un cuadro principal lleno de figuras y promesas El torneo se jugará del 21 al 28 de septiembre en el Racket Club de Palermo y contará con la presencia de figuras como el chileno Cristian Garin más los argentinos Federico Gómez y el histórico Facundo Bagnis. Por Andrea Lonardi







El YPF Buenos Aires Challenger celebra sus 10 años. Redes sociales

El YPF Challenger de Buenos Aires es uno de los eventos de tenis más esperados no solo por el cuadro que presenta año a año, sino también por su historia y su propuesta. El evento se desarrollará del 21 al 28 de septiembre en el Racket Club y contará con la presencia de grandes figuras como Cristian Garín y Federico Gómez, pero también muchas promesas.

El certamen se desarrolla sobre polvo de ladrillo, al igual que los torneos más importantes de Argentina. El cuadro principal contará con 32 tenistas, entre los que se destacan Emilio Nava, Thiago Tirante, Hugo Dellien, Cristian Garín, Juan Pablo Ficovich, Tomás Barrios Vera, Román Burruchaga y Francesco Maestrelli, entre otros.

Pero el torneo da que hablar desde hace una década. En los últimos años, los campeones fueron Francisco Comesaña en 2024, Mariano Navone en 2023, Juan Manuel Cerúndolo en 2022, Sebastián Báez en 2021 y el indio Sumit Nagal en 2019. Pero el primero de ellos fue el británico Kyle Edmund, quien derrotó a Carlos Berlocq en su casa en 2015.

Francisco Comesaña Francisco Comesaña, campeón de la edición 2024. C5N

El torneo busca, no solo acercar a tenistas que actualmente tienen bajo ranking, a sumar puntos y volver a ingresar al top 200 o top 100, sino también dar a conocer nombres de diferentes tenistas que no tienen la posibilidad de popularizarse en otro tipo de torneos. Por eso, es importante el uso de wild cards por parte de los organizadores.

En este caso, aparte de Facundo Bagnis que es un jugador histórico, las invitaciones fueron a Bautista Torres, actual ranking 397, y para Gonzalo Justo, quien pudo entrar porque Nicolás Kicker ingresó al cuadro principal. El CH también tiene la particularidad de que, en todos sus años, siempre tuvo un representante argentino en la final. El último campeón fue Comesaña, quien derrotó a Federico Coria en 2024. Algunos de los que definieron el título, pero no levantaron la copa fueron Leonardo Mayer y Horacio Zeballos, dos jugadores reconocidos de Copa Davis y el circuito. Si bien, resta definir los enfrentamientos, ya está definida la lista del cuadro principal del YPF Buenos Aires Challenger: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChallengerBA/status/1962581882618683727&partner=&hide_thread=false ¡Esta es la lista del cuadro principal del YPF Buenos Aires Challenger!



Nueve argentinos buscarán dejar el trofeo en casa, entre ellos Thiago Tirante, Juampi Ficovich, Román Burruchaga y Fede Gómez



En la lista también se destacan Emilio Nava, Cristian Garín y Hugo Dellien… pic.twitter.com/7afFw9yu4m — Buenos Aires Challenger (@ChallengerBA) September 1, 2025