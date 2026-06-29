29 de junio de 2026 Inicio
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Terminó el misterio: Ángel Di María confirmó si seguirá en Rosario Central

El Fideo quien volvió al Canalla en junio de 2025 y sacudió al fútbol argentino, decidió su futuro en medio de una gran expectativa y le puso fin a los rumores.

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Ángel Di María en Rosario Central.

Ángel Di María en Rosario Central.

Rosario Central anunció que el jugador Ángel Di María renovó su contrato con la institución, por lo que le puso fin al misterio sobre su continuidad en el fútbol argentino. Su permanencia en el club se encontraba en duda y era una de las grandes incertidumbres en el club.

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En la red social X, el Canalla confirmó que el futbolista de 38 años continuará ligado al club: "¡Hay Ángel para rato! Ángel Di María renovó su vínculo con Rosario Central". Además, publicó un compilado de los mejores momentos del jugador con el club santafesino y la Selección argentina, donde se consagró campeón del Mundial Qatar 2022.

El retorno de Di María a Rosario Central estuvo marcado por el impacto inmediato de su jerarquía. Después de una extensa trayectoria en clubes europeos como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Benfica, el atacante volvió al fútbol argentino para cumplir uno de sus grandes sueños: defender nuevamente la camiseta que lo vio nacer.

La publicaci&oacute;n de Rosario Central.

La publicación de Rosario Central.

Durante la temporada 2025/26, fue una pieza importante del equipo rosarino y aportó su experiencia en partidos decisivos. Según los registros disponibles, disputó 21 encuentros, convirtió 7 goles y entregó 4 asistencias, números que reflejan su influencia dentro del plantel dirigido en la competencia local e internacional.

El regreso de Fideo al club donde nació futbolísticamente fue uno de los acontecimientos más importantes del deporte nacional. La vuelta de un campeón del mundo a Arroyito generó una enorme expectativa entre los hinchas del Canalla, pero la falta de una firma mantiene abierta una historia que parecía tener un desenlace asegurado.

El mensaje de Messi tras la victoria de la Selección ante Jordania: "Seguimos juntos"

Como está siendo de costumbre, Lionel Messi recurrió a sus redes sociales para expresar su felicidad tras la victoria de la Selección ante Jordania en el cierre de la fase de grupos y ya ponerse a pensar en lo que serán los 16avos. del Mundial 2026.

El capitán ingresó en el segundo tiempo y selló lo que terminó siendo el 3 a 1 final, para que Argentina termine como el líder invicto en el Grupo J y además, estirar la ventaja como máximo goleador de los mundiales al marcarle de tiro libre un gol y ser actualmente el goleador del torneo con 6 gritos.

“Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos”, escribió junto a la bandera argentina y una serie de fotos de él festejado su gol junto a sus compañeros y otras fotos del partido.

Con este tanto, el rosarino, quien entró a los 15 minutos del complemento por Lautaro Martínez, llegó a los 19 goles en las Copas del Mundo y le sacó tres de diferencia al alemán Miroslav Klose y al francés Kylian Mbappé, ambos con 16.

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