La Justicia rechazó una cautelar del camarista Martín Irurzun para seguir en funciones después de los 75 años El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 se amparó en un artículo de la Constitución y denegó una presentación del magistrado, por lo que determinó que debe dejar el cargo el 18 de julio. Por Agregar C5N en









El juez Martín Irurzun.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 rechazó una medida cautelar presentada por el juez Martín Irurzun para continuar como miembro de la Cámara Federal porteña pese a que cumplirá 75 años el 18 de julio. De esta manera, podría dejar de ocupar el cargo después de ese día.

Irurzun había pedido que se suspenda la aplicación del artículo 99 inciso 4° de la Constitución Nacional, que ordena otra designación respaldada por el Senado para que un magistrado ocupe el cargo una vez alcanzada la edad. En este marco, argumentó que esa disposición se trata de "un acto nulo, de nulidad absoluta" y afirmó que la Convención Constituyente de 1994 "mal pudo arrogarse competencias que no le fueron atribuidas" por la normativa que habilitó la modificación constitucional.

En tanto, la Justicia denegó su presentación y marcó que "no se encuentran reunidos los recaudos que justificarían el dictado de la medida que se solicita". También advirtió que el magistrado no comprobó "la verosimilitud del derecho y de la ilegalidad que se invoca".

El juez Martín Irurzun. En tal sentido, el Juzgado remarcó que el planteo se encuentra resuelto "en principio" por el sistema establecido por la Corte Suprema en el precedente Schiffrin, en referencia al fallo emitido en 2017 por el máximo tribunal con el que ratificó la validez de la cláusula en la Constitución que exige a los jueces obtener un nuevo nombramiento, con acuerdo de la Cámara alta, para continuar en sus cargos después de cumplir 75 años.

En este marco, la resolución de este lunes recordó el rol del Poder Judicial y subrayó que "mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes". Por último, la Justicia rechazó el pedido, por lo que Irurzun tendrá que abandonar su función el 18 de julio, en caso de que no obtenga un fallo favorable de tribunales superiores.