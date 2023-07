Jorge Brito, presidente de River: "Esto es apenas el comienzo de un largo ciclo que nos va a dar muchísimas más alegrías"

"El año pasado no fue un año fácil. Intentamos pelear en lo más alto de todo, como River siempre lo debe hacer, y no pudimos darle una alegría a la gente. Un año con muchas cosas lindas, por la obra del estadio, pero no se pudo dar. Para nosotros este año era muy importante por la llegada de Martín. Por eso tenemos una alegría inmensa en este momento", agregó Brito.

La máxima autoridad del club de Núñez se deshizo en elogios para con el entrenador y agradeció también el trabajo de Germán Lux, Javier Pinola y los jugadores.

"Yo a Martín no lo conocía. Y más allá de lo que está demostrando como DT, me encontré con una persona excepcional. Nunca faltan los momentos difíciles y él logró mostrar su templanza y su calidad humana", concluyó Brito.