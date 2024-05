Javier Mascherano dio una clínica de fútbol en Miami y reveló en qué equipo le hubiera gustado jugar

“Me hubiera gustado jugar en el Milan”

A las dos de la tarde, con el sol arreciando, debajo de un tinglado y secundado por el Alcalde Brent Latham, Javier Mascherano se sentó a conversar con los chicos. “Lo primero que les digo a los padres es que dejen a sus hijos tranquilos, que entiendan que a esta edad el fútbol es un juego y tienen que divertirse”, sentenció.

Luego, compartió aprendizajes de su etapa en infantiles: “Todo lo que yo aprendí me lo dio el fútbol (…) no tuve la oportunidad de ir a la universidad, pero el deporte enseña muchas cosas. No hay que faltar a los entrenamientos, tenemos que hacerle caso al profe y saber que cuando jugamos estamos compartiendo, sea en la victoria o en la derrota. Ya mismo al dar un pase hay algo que tenemos en común, que es la pelota”, explicó.

Después vino el intercambio con los chicos, y ante la pregunta sobre en qué equipo le hubiera gustado jugar, Masche sorprendió: “Bueno, te voy a contar una historia, desde chico me gusta la camiseta del Milan, y siempre pensé que se me iba a dar… lamentablemente no fue así, pero me hubiera gustado”.

Un rato más tarde, el entrenador de la Sub20 repasó su carrera profesional: “Debuté en el club más grande de Argentina que es River”, afirmó con picardía, pero un adolescente lo interrumpió con: “¿No es Boca el más grande de Argentina (…) River descendió”. Se oyeron las carcajadas.

futbol1 Unos 50 niños y niñas de 5 a 12 años participaron de una jornada a pleno sol y fútbol en la ciudad estadounidense.

Más tiempo, en exclusiva para este medio, Tariq Moiduddin, miembro del Comisión Directiva de Football For Peace, afirmó que “desde esta organización tanto como Maryland Sports Commission nosotros venimos impulsando el deporte como medio de construir comunidad (…) porque entendemos la importancia que tiene para unir a los niños sin distinción de género ni clase social”.

También destacó que el fútbol está creciendo en los Estados Unidos pero “definitivamente en el sur de Florida es donde está ahora mismo la meca de este deporte, con la llegada de Messi”.

A su turno, el alcalde Brent Latham destacó el aporte que el fútbol hace a la sociedad: “Es fundamental que utilicemos esta herramienta, que es el fútbol, para la paz, y crear entendimiento entre todos” y remató: “Aquí en Miami, con gente de tantas partes del mundo, estamos formando jugadores y jugadoras de todas las edades y para todo el mundo”.