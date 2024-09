Javier Castrilli dio su veredicto sobre la polémica del Superclásico: ¿era válido el gol de Boca?

Frente a ello, en medio del debate, Castrilli decidió recurrir a sus redes sociales para analizar la actuación del colegiado a lo largo de todo el cotejo, pero fue más crucial en lo que pudo haber derivado en la repartija de puntos para ambos equipos.

A través de una serie de tuits, el exárbitro aseguró que Ramírez debería haber cobrado penal para el conjunto dirigido por Diego Martínez: “¿Giménez tuvo intención de la mano?… obvio que no… vale el gol, NO porque nunca se puede convertir con la mano. Pero al no ser intencional se sanciona eso en la mitad de cancha. NO. Entonces fue penal de Armani”, hizo su descargo en su cuenta persona de X (ex Twitter).

Previo a su contundente análisis, había lanzado una breve explicación del por qué en su mirada de juego y mostrarse en contra de la decisión de Ramírez. “Inmediatamente después que Giménez impulsa el balón con la cabeza y su mano, ANTES QUE EL BALÓN SE INTRODUJERA EN EL ARCO DE RIVER, Armani impacta sobre Giménez… técnicamente fue penal para Boca…”, insistió.

Javier Castrilli X

En ese sentido detalló: “Secuencialmente ocurrieron: la mano, la falta de Armani (antes que el balón pase la línea de gol) y el gol. Si la mano fue sin intención y en mitad de cancha no se cobra, le sigue la falta de Armani. Penal, porque hubiera sido mano de no existir otra falta”.

Cómo sigue la agenda de River y Boca

Tras el Superclásico que dejó en la cuerda floja a Diego Martínez ante la mirada de los hinchas, no así con los dirigentes, Boca deberá pensar en el próximo choque por la Liga Profesional para dar vuelta la imagen de los últimos dos encuentros donde perdió ante Racing y River.

El encuentro, correspondiente a la 16° fecha, será en condición de visitante el próximo sábado 28 de septiembre desde las 20 frente a Belgrano de Córdoba.

Por su parte, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo deberá disputar el choque de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental desde las 21.30 ante Colo Colo.

En el partido de ida, disputad en Chile, los Millonarios y Caciques no se sacaron ventajas y el encuentro finalizó 1 a 1.