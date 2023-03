Italia sumó a Mateo Retegui y recurrió a su histórico plan A: convocar jugadores argentinos

"Le seguimos desde hace tiempo. Es joven y lleva dos años como titular en el campeonato argentino. Tiene cualidades que desgraciadamente a nosotros nos faltan. Pensábamos que no quería venir, pero enseguida dijo que sí y le llamamos", describió Mancini en una entrevista con el medio DAZN. ¿Cómo se generó el vínculo entre Italia y el delantero? A Retegui lo representa un ídolo de Roma, Francesco Totti.

La noticia repercutió con fuerza de ambos lados del océano Atlántico. En la Argentina generó sorpresa el llamado desde Europa para el atacante nacido en la localidad bonaerense de San Fernando hace 23 años. Mientras que en la península itálica causó descontento porque consideran que hay mejores futbolistas en la Serie A y, además, los últimos nacionalizados (el argentino Franco Vázquez y los brasileños Eder y Joao Pedro) no se destacaron. Caso contrario ocurrió con el mediocampista nacido en Brasil, Jorginho.

"Había algunos indicios que podía pasar algo así porque Mancini había dicho que tenía muchos problemas con el centrodelantero, ya que Ciro Inmobile está lesionado y lo mismo sucede con el joven Giacomo Raspadori", le explicó a C5N.com el periodista de DAZN, Gabriele Candelori. Además, hizo hincapié en la reacción de los tifosis: "Es un jugador que la mayoría de la gente no conoce porque no muchos siguen el campeonato argentino en Italia. Entonces, se preguntaban por qué no elegir un joven que esté en los juveniles de Italia u otros jugadores de Serie A".

Retegui se suma a una lista extensa que une a Argentina con Italia. La historia marca un momento clave: la Copa del Mundo de 1934. Aquella vez, Italia se quedó con el título por primera vez y el equipo que dirigía Vittorio Pozzo contó con cuatro jugadores albicelestes. Ellos fueron Luis Monti y Atilio Demaría (mediocampistas que habían sido subcampeones con Argentina en Uruguay 1930), Enrique Guaita y Raimundo Orsi.

Otro oriundo de las pampas fue campeón del mundo con la camiseta italiana. Se trata del mediocampista Mauro Camoranesi, que formó parte del plantel que se consagró en Alemania 2006, cuando venció a Francia en los penales. El nacido en Tandil fue titular en el equipo dirigido por Marcello Lippi que rompió todos los pronósticos frente al elenco galo que encabezaba Zinedine Zidane.

Hace un siglo que Italia importa a los grandes talentos argentinos. En los últimos tiempos dejaron su huella Diego Maradona (Napoli), Gabriel Batistuta (Fiorentina), Abel Balbo (Roma), Javier Zanetti y Diego Milito (Inter), entre otros. Sin embargo, hubo tres cracks que a fines de los años 50 se convirtieron en figuras descollantes y luego vistieron la azzurra: Omar Sívori (Juventus), Antonio Angelillo (Inter y Roma) y Humberto Maschio (Atalanta, Inter y Fiorentina). A tal punto que el Cabezón Sívori y el Bocha Maschio jugaron el Mundial de Chile 62 para el elenco europeo.

Los números de Mateo Retegui

El delantero Mateo Retegui debutó en Primera División el 17 de noviembre de 2018, cuando ingresó por Carlos Tevez en la victoria (1-0) de Boca frente a Patronato, en la Bombonera, por la Superliga 2018/19.

Boca: un partido jugado.

Estudiantes (La Plata): 5 goles en 25 encuentros en la temporada 2019/20.

Talleres de Córdoba: 7 tantos en 55 partidos jugados en 2021.

Tigre: 28 goles en 49 partidos jugados desde 2022.

Lionel Scaloni, sobre Retegui: "No tiene sentido cortar una trayectoria"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la convocatoria de Retegui al conjunto italiano y aclaró que el delantero de Tigre no estaba en los planes para ser citado: "Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie y, sobre todo, a lo mejor arruinar algo y no estamos convencidos. Pasó con Marcos Senesi, cuando tuvo la oportunidad de elegir entre Argentina e Italia, en ese momento lo llamamos y le dijimos que quizá lo íbamos a convocar".

"Me parece que cuando uno no está convencido o no cree que es el momento, no tiene sentido cortar una trayectoria. Esperemos que juegue para Italia y le vaya bien. No tiene sentido si podía estar o no en Argentina porque no estábamos convencido de convocarlo", remarcó el director técnico campeón del mundo en Qatar 2022.

Por último, el Gringo se enfocó en la ilusión que puede tener Retegui de jugar para la Azzurra y, a su vez, que en ese puesto cuenta con Julián Álvarez y Lautaro Martínez: "A veces hay que pensar en el chico y nosotros, en ese puesto, tenemos jugadores que creemos que están bien. Después en el futuro se verá si le pegué o no".