Inesperado: el excompañero de Lionel Messi en la Selección que jugará en la B de Uruguay

El sanjuanino Emmanuel Más, recordado lateral campeón de la Copa Libertadores con el "Ciclón" y de reciente paso por el "Xeneize" se mudará al ascenso del país vecino, luego de un paso no tan exitoso por Independiente Rivadavia de Mendoza.

A sus 35 años, Más será refuerzo de Juventud de las Piedras, equipo que milita en la Segunda División Profesional del fútbol uruguayo. Actualmente, este equipo se encuentra en la segunda posición de la tabla anual, en la lucha por conseguir el tan ansiado ascenso que lo coloque en primera división.

Emmanuel Mas Estudiantes En una extensa carrera, el sanjuanino también pasó por Estudiantes de La Plata.

Cuándo podrá volver a jugar Messi tras su lesión

Inter Miami anunció a través de un comunicado que Lionel Messi acarrea una lesión en el ligamento del tobillo derecho. El capitán de la selección argentina había sido sustituido por Nicolás González durante la final de la Copa América tras torcerse el mencionado tobillo al intentar lanzar un centro y luego sentir el contacto del defensor cafetero Santiago Arias.

La "Pulga" abandonó el campo de juego entre lágrimas y con serias dificultades para caminar. El capitán estará un tiempo inactivo en medio de un calendario ajustado que se le viene entre la Selección argentina con Eliminatorias y el Inter Miami con la MLS y la Leagues Cup. Como el jugador no sufrió una lesión ósea en el tobillo, se confirmó que no tendrá que pasar por el quirófano. Los tiempos de recuperación seguramente sean extensos, aunque el equipo no explicitó cuánto estará inactivo.