Independiente: el club le hizo un desplante, pero ahora podría convertirse en el entrenador

El nombre del "Ruso" fue muy resistido por los hinchas del Rojo, que cuestionaron su estilo de juego, pero el expresidente Fabián Doman explicó que ese no fue el único motivo por el que lo descartaron. "No nos asustamos por la reacción adversa en redes sociales, a mí me asustó el sueldo", declaró a TyC Sports.