Jugó la Champions League y le mintió a su club sobre su lesión: se lastimó teniendo relaciones sexuales La carrera del jugador estuvo marcada por sus problemas en la rodilla y quiso ocultar este nuevo inconveniente al cuerpo técnico. Recién lo confesó años después de su retiro. Por







Este jugador consiguió la histórica Premier League 2011-2012 con el City. X @Awaydays23

El gol agónico de Sergio "Kun" Agüero que le dio su primer título de Premier League al Manchester City en la temporada 2011-2012 quedó en la historia del club. En aquel plantel había grandes nombres, ahora más o menos recordados, como el de un futbolista que le mintió al club y ocultó que se lesionó teniendo relaciones sexuales.

Se trata del defensor Mica Richards, que jugó en los Citizens entre 2005 y 2014 con apariciones en Premier, FA Cup, Europa League y Champions League. Aunque tuvo un buen desempeño, su carrera estuvo marcada por reiteradas lesiones en la rodilla, incluida una rotura de meniscos, y se retiró en 2019 con solo 31 años.

Sin embargo, uno de esos problemas recién se hizo público en 2023, varios años después de su retiro, cuando Richards ya era más conocido por su labor como comentarista de la Champions que por su carrera como futbolista. Durante el podcast The Rest is Football, el defensor confesó que se lesionó teniendo sexo.

"No puedo entrar en detalles, pero básicamente me estaba divirtiendo, dejémoslo así. Mientras me divertía, me caí de la cama, la pierna se me torció, sentí un dolor en el isquiotibial y me torcí", contó. Después del entrenamiento, el kinesiólogo del club se dio cuenta de que sufría dolor y le preguntó qué le había pasado.

Micah Richards X @MicahRichards "Le dije que me dolía la espalda, que me caí en el partido y no quería decir nada. Todo pasó muy rápido en ese momento. Nadie supo nunca la verdad hasta este momento", señaló Richards.

El paso de Micah Richards por el fútbol Micah Richards empezó a jugar al fútbol en Oldham, pero llegó al Manchester City cuando tenía 14 años. Debutó con el primer equipo en 2005, a los 17 años, y enseguida se ganó a la hinchada. En total, jugó 245 partidos con los Citizens, anotó dos goles y ganó dos títulos: la FA Cup 2010-2011 y la Premier League 2011-2012. En paralelo, fue convocado a 13 partidos con la Selección de Inglaterra. También jugó una temporada cedido en la Fiorentina, entre 2014 y 2015, y luego firmó un contrato de cuatro años con el Aston Villa. Sin embargo, no pudo jugar más allá de octubre de 2016 por sus persistentes lesiones. Anunció su retiro de manera oficial en julio de 2019.