Efecto Colapinto: quién es Valentín Perrone, el piloto de motos argentino que correrá para Red Bull

“¿Alineación 2025? La completamos. Bienvenidos a Tech3Racing Valentín Perrone. El ganador de la carrera de la Red Bull Rookies Cup completa nuestra alineación Red Bull KTM Tech3 2025 junto con Jacob Roulstone, ya que nuestro equipo de Moto3 regresará al naranja KTM la próxima temporada”, informaron desde sus redes sociales.

Por su parte, Perrone reconoció que dar el paso a Moto3 “es un sueño hecho realidad” y aseguró estar “muy contento” de unirse a la nueva familia “para las dos próximas temporadas”. “Quiero dar las gracias a Hervé Poncharal por confiar en mí, y a mi equipo que me ha ayudado a alcanzar este objetivo. 2025 será un año de aprendizaje, pero estoy muy emocionado por este nuevo viaje”, destacó el adolescente en el anuncio del equipo.

Valentín Perrone

El último representante argentino en el Mundial de Motociclismo había sido Gabriel Rodrigo, de historia similar a la de Valentín: también nació en Barcelona y representaba a la Argentina por su papá, Ricardo. El piloto de 25 años se retiró en el 2022, tras la fecha 8 del Moto2 y después de disputar siete temporadas en el Moto3.

Quién el Valentín Perrone, nuevo piloto de Red Bull para el Moto3

Valentín Perrone nació hace 16 años en Barcelona, pero se nacionalizó argentino por su padre, Marcelo, quien en el 2000 emigró a Alemania, donde pasó dos años, y luego se fue a la ciudad catalana y conoció a Ruth, mamá del piloto.

El adolescente, que para cuando dispute el mundial ya tendrá 17 años, ha sido una de las revelaciones de la temporada 2024 en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, una de las principales plataformas de formación para jóvenes talentos del motociclismo.

A lo largo de esta temporada, se convirtió en uno de los nombres más destacados al ganar en Mugello y Misano y subirse al podio en cuatro ocasiones más, hasta llegar al tercer puesto de la clasificación final. También está en la lucha por los tres primeros puestos de la categoría '24 European Talent Cup como parte de la serie FIM JuniorGP y ganó tres trofeos hasta ahora: su clasificación más alta fue un segundo puesto en la reciente octava ronda de once en Jerez.

valentin p.jpg

El director del equipo Red Bull TKM Tech3, Hervé Poncharal, no escatimó elogios para su nuevo piloto: “Estamos muy orgullosos de anunciar el fichaje de Valentín Perrone, que completa nuestra alineación para Moto3 en 2025. Lo he seguido de cerca durante toda la temporada y me ha sorprendido su nivel de madurez y la progresión que ha mostrado, luchando en cada carrera como los mejores. Formará un dúo muy interesante junto a Jacob Roulstone, con quien estoy seguro se ayudarán mutuamente para crecer en este competitivo del mundo”.

Con la KTM RC4 como su arma en la pista y el apoyo del equipo Red Bull KTM Tech3, Perrone buscará seguir aprendiendo y demostrar al mundo del motociclismo que tiene lo necesario para destacarse en la categoría, abriéndose camino hacía los más altos niveles mundiales.