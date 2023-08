Habló el jugador de Argentinos que recibió la tremenda agresión: qué dijo del brasileño Marcelo

El defensor contó que el traumatismo "fue bastante doloroso" pero señaló que los médicos lograron corregirle la rodilla y eso lo alivió mucho. Después pudo pasar una noche tranquila, inmovilizado sin dolor. "Ahora vamos a casa a esperar que se deshinche y después tenemos que hacer un par de estudios más y de ahí determinar cuando operamos", comentó en comunicación con la señal deportiva TyC Sport.

Luego agradeció todos los mensajes que recibió entre los que destacó los que le mandó Marcelo. "Se que fue sin intención. Fue una jugada desafortunada. Me mandó mensajes pidiendo disculpas, se sentía mal. Me enteré que me buscó en el vestuario. Son gestos que demuestran cómo es uno como persona .Yo lo admiro como jugador y ahora también como persona. Se lo hice saber. Nada para reprocharle a él. Que se quede tranquilo", expresó.

Luego contó que el Torrén lo fue a ver al hospital y le transmitió el apoyo de todos sus compañeros. "La verdad es que me hicieron saber el acompañamiento. Esas cosas son lindas. Te dan más fuerzas para afrontar lo que viene que no va a ser fácil", ponderó.

Sobre su charla con Milito, Sánchez reveló que el entrenador le dijo que la lesión los iba a motivar a buscar la clasificación. "Estaba muy dolido con lo que pasó pero motivados porque me van a usar para ir con toda a la clasificación", comentó.

Por último, el futbolista se mostró confiado y optimista en tener una buena reparación. "Es tiempo no más y tener paciencia. Ya me ha pasado con otras lesiones. Es cuestión de tiempo y cuando me quiera acordar voy a estar en la cancha de nuevo. El tema es así, ahora hay que afrontarlo de la mejor manera y paso a paso con lo que venga", completó.