Fue un histórico futbolista, tenía 14 hijos y las adicciones lo llevaron a la pobreza y a la muerte temprana

Fue un ídolo en su club y en su Selección, con la que ganó dos Mundiales, y está considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Murió pobre y enfermo cuando aún no había cumplido 50 años.

Este jugador ganó dos Copas del Mundo seguidas con Brasil.

  • Manuel Francisco Dos Santos, más conocido como Mané Garrincha, es considerado el mejor wing derecho de la historia.
  • Ganó dos Copas del Mundo con Brasil, en 1958 y 1972, y cinco títulos con Botafogo.
  • Empezó a fumar y beber alcohol con apenas 10 años; las adicciones lo acompañaron toda su vida.
  • Murió a los 49 años producto de una cirrosis y fue velado en el Estadio Maracaná.

El fútbol brasileño ha generado muchos ídolos a lo largo de su historia, pero quizás ninguno tan legendario como Mané Garrincha. Considerado el mejor wing derecho de la historia y dos veces campeón del mundo, tuvo una vida de película que, debido a las adicciones, terminó muy joven y en bancarrota.

Su verdadero nombre era Manuel Francisco Dos Santos y nació el 28 de octubre de 1933 dentro de una familia muy humilde de Magé, Río de Janeiro. Uno de sus hermanos le puso el apodo con el que sería conocido a nivel mundial: Mané, por su nombre, y Garrincha, por un ave muy pequeña y veloz del Mato Grosso.

Dos hechos de su infancia lo marcaron. El primero fue la poliomielitis que sufrió cuando era muy pequeño y que le dejó, como secuela, la pierna derecha 6 centímetros más corta que la izquierda. El otro fueron las adicciones, ya que empezó a fumar y beber alcohol a los 10 años.

Garrincha fue un crack dentro de la cancha, pero tuvo una vida complicada fuera de ella. Producto de sus numerosas relaciones, tuvo 14 hijos entre los que reconoció y los que le adjudicaron. También fue condenado a prisión por manejar borracho y provocar un accidente en el que murió su suegra. Luego obtuvo la libertad condicional, pero su mujer lo abandonó por violencia doméstica.

Mané Garrincha y Pelé

Hacia el final de su vida, las deudas y apuestas lo dejaron en la indigencia. Además, su alcoholismo le generó una cirrosis que complicó seriamente su salud. Murió el 20 de enero de 1983, con apenas 49 años, y fue despedido con un velorio multitudinario en el Estadio Maracaná.

La carrera de Mané Garrincha

Durante su adolescencia, Garrincha se probó en varios clubes de Río de Janeiro, pero las secuelas de la poliomielitis le jugaron en contra: Flamengo, Fluminense y Vasco da Gama lo rechazaron. El único que lo aceptó fue Botafogo, donde hizo su debut en el primer equipo recién a los 20 años.

En 1957 ganó su primer título, el Torneo Carioca, y al año siguiente fue convocado por la Selección de Brasil para jugar el Mundial de Suecia 1958, que ganó junto a un joven Pelé. Cuatro años más tarde brilló en el Mundial de Chile 1962, donde Brasil volvió a quedarse con el título.

Además de las dos Copas del Mundo, Garrincha ganó un total de cinco títulos con Botafogo: tres Campeonatos Cariocas y dos Torneos Río-San Pablo. También hizo parte de su carrera en Corinthians, Portuguesa, Junior de Colombia y Flamengo. Se retiró en Olaria en 1972.

