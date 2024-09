El volante ofensivo de 32 años alcanzó un acuerdo con el conjunto brasilero tras decidir no renovar el contrato que lo vincula con el equipo de la Ribera hasta fin de año.

Guillermo Pol Fernández jugará en Fortaleza de Brasil en 2025. El volante ofensivo de 32 años alcanzó un acuerdo con el conjunto brasilero tras decidir no renovar el contrato que lo vincula con Boca hasta diciembre de 2024, fecha donde finalizará su paso por el club.

Luego de ser foco de críticas por el hincha Xeneize, al trascender su no renovación con Boca, el oriundo de Granadero Baigorria tomó la decisión de cambiar de aire y continuar su carrera en el Brasilerao.

En los últimos días, y en medio de la doble fecha FIFA por Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador argentino del conjunto de Brasil, Juan Pablo Vojvoda, llamó al ex Atlético de Rafaela para presentarle el proyecto futbolístico del club y lo convenció de sumarse al equipo en la próxima temporada, consigna la información de NA.

De esta manera, Pol Fernández tendrá sus últimos partidos en Boca y pese a que no continuará en el club desde diciembre, va a ser tenido en cuenta por el entrenador Diego Martínez. No como el caso de Nicolás Valentini, que por una decisión de la dirigencia permanece colgado al no acordar su situación contractual.

Boca vendió a Medina al Fenerbahce en más de u$s10 millones

El volante de Boca Cristian Medina fue transferido al club Fenerbahce de Turquía a cambio de u$s10 millones y un bonus de u$s5 millones más por objetivos. El Xeneize destrabó la negociación tras confirmar que el jugador se quedará hasta fin de año para pelear la Liga Profesional y la Copa Argentina.

El bonaerense de 22 años continuará su carrera en Turquía, en el equipo donde dirige José Mourinho y, quien lo pidió exclusivamente para reforzar el plantel. Firmó un contrato hasta 2030 con el Fenerbahce, que actualmente es el líder de la Superliga de Turquía tras cuatro fechas del campeonato.

El club que comanda Juan Román Riquelme priorizó el deseo del jugador de continuar con su carrera en el exterior, y se aseguró una plusvalía del 20% en caso de que Medina sea transferido por el club turco.