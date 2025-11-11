12 de noviembre de 2025 Inicio
Golpes, gritos y una amante en el armario: un jugador de la selección de Camerún fue escrachado siendo infiel

Nikki Seey, una influencer rusa, expuso sin filtros a Moumi Ngamaleu, figura de la selección africana y del Dinamo de Moscú, tras encontrarlo in fraganti con otra mujer. El escándalo incluye una reacción violenta del deportista y el hallazgo de la amante escondida en un armario.

Jugador Camreún y su ex novia influencer

Jugador Camreún y su ex novia influencer, antes de la infidelidad y el escrache

Un nuevo y explosivo escándalo sacude el mundo del fútbol internacional, con epicentro en Moscú. Moumi Ngamaleu, el mediocampista camerunés que es figura en el Dinamo y referente en su selección nacional, fue escrachado por -ahora- su exnovia, la influencer rusa Nikki Seey, tras descubrirlo en plena infidelidad en el apartamento que compartían. El drama, grabado y viralizado por la propia víctima, escaló rápidamente por los detalles de la humillación pública.

La Pulga se ilusiona con jugar el Mundial 2026.
Messi no descarta jugar el Mundial, pero lanzó una dura advertencia: "No quiero..."

Según el relato de Seey, las sospechas comenzaron días antes, cuando encontró mensajes íntimos con otras mujeres en el celular de Ngamaleu. Luego de una fuerte discusión que terminó con la influencer fuera del domicilio, ella decidió regresar al departamento que compartían con la ayuda de guardias de seguridad para retirar sus pertenencias.

Fue allí donde se encontró con el peor escenario. Al futbolista lo descubrió in fraganti con una mujer, lo que desató su furia. En las redes sociales, la influencer rusa no tuvo piedad con su expareja: "Es una persona profundamente infeliz, siempre absorta en sus propios pensamientos y problemas, y completamente carente de empatía o compasión. Ni siquiera mostró culpa alguna", sentenció.

El punto culminante del escándalo, y el que convirtió el video en un fenómeno viral, fue el momento en que Seey y los agentes de seguridad localizaron a la tercera en cuestión, que se encontraba con el deportista en el lugar. La mujer, intentando evitar la exposición, se había escondido dentro de un armario del dormitorio. La escena de la confrontación con la amante fue grabada por la influencer, quién la difundió rápidamente. El video también muestra al futbolista mientras enfrentaba al personal de seguridad ante la situación. La grabación llegó a medios de todo el mundo en cuestión de horas.

El clip se convirtió en tendencia global, expuso al futbolista africano ante millones de usuarios en las redes sociales y desató un debate sobre la privacidad y los límites de la venganza digital. El caso Ngamaleu suma una nueva página a la lista de escándalos de infidelidad que sacuden al deporte de élite.

