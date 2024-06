Gimnasia (Mendoza) vs. Chaco For Ever, por Fecha 21 de Argentina - Primera Nacional

A partir de las 15:00 (hora Argentina) el próximo sábado 29 de junio, Chaco For Ever visita a Gimnasia (Mendoza) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por el duelo correspondiente a la fecha 21 del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024.

Gimnasia (Mendoza) ganó el encuentro previo ante Def. de Belgrano por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 11 goles a favor.

Chaco For Ever cayó derrotado 0 a 1 ante Gimnasia y Tiro. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 5 goles y recibió 4.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de febrero, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y terminó en empate a 1.

Javier Delbarba es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Gimnasia (Mendoza) y Chaco For Ever, según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

