18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mike Tyson vs Floyd Mayweather: fecha, sede y todos los detalles de una pelea histórica

El combate entre los dos supercampeones de Estados Unidos tendría día y escenario definidos para 2026. La República Democrática del Congo asoma como sede de un evento cargado de simbolismo y negocios.

Por
Mike Tyson vs Floyd Mayweather: fecha

Mike Tyson vs Floyd Mayweather: fecha, sede y todos los detalles de una pelea historica

El posible cruce entre Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. vuelve a escena y ahora con datos más concretos. De acuerdo con reportes de periodistas especializados y medios del ambiente, la exhibición tendría fecha tentativa: 25 de abril de 2026. El lugar elegido sería la República Democrática del Congo, una plaza con fuerte carga histórica para el boxeo mundial.

El cruce entre Prestianni y Vinicius fue durante el partido de ida por los playoffs de Champions
Te puede interesar:

El descargo de Prestianni tras el escándalo con Vinicius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Aunque los equipos de ambos excampeones todavía no oficializaron el anuncio, la información ya circula con fuerza en la industria. No habrá títulos en juego ni récord profesional en riesgo: el formato será de exhibición, bajo reglas adaptadas y con foco puesto en el espectáculo y la venta global del evento.

Tyson, de 59 años, dejó la competencia regular en 2005, pero nunca se alejó del ring. En 2020 protagonizó una muestra ante Roy Jones Jr. y a fines de 2024 se midió oficialmente con el influencer Jake Paul, con derrota por puntos. En paralelo, impulsa proyectos vinculados al desarrollo amateur en Estados Unidos y suele advertir sobre la necesidad de revitalizar el deporte.

Mayweather, en tanto, mantiene intacto su 50-0 como profesional desde su retiro en 2017. Desde entonces se especializó en combates de exhibición, combinando boxeo con entretenimiento y midiéndose ante celebridades y figuras mediáticas como Logan Paul y Conor McGregor. Su modelo de negocio prioriza bolsas millonarias y alcance internacional.

La elección del Congo no es casual. Remite inevitablemente al recordado “Rumble in the Jungle” de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman, una de las peleas más emblemáticas de todos los tiempos. Medio siglo después, la apuesta busca recuperar ese eco simbólico, aunque en un contexto dominado por el show y las plataformas de transmisión.

El auge de estas exhibiciones responde a una tendencia clara: maximizar ingresos y audiencias en mercados no tradicionales. Arabia Saudita, Las Vegas y otros destinos emergentes ya compiten por este tipo de carteleras. Ahora África Central podría sumarse a ese mapa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcelo Gallardo habló de su continuidad en River: Mientras vea fundamentos, vamos a trabajar en eso

Gallardo se refirió a su continuidad en River: "Hay argumentos, los que no quieren ver, no van a ver"

Juanfer Quintero salvó a River del papelón con un gol de penal.

Con gol de Juanfer Quintero, River le ganó con lo justo a Ciudad de Bolívar en su estreno en la Copa Argentina

El entrenador de Atlético de Madrid sorprendió con una anécdota de su mamá en plena conferencia de prensa.
play

El emotivo mensaje de Diego Simeone a 20 años de su retiro: "Como me enseñó mi mamá"

El momento en que Prestianni se tapa la boca e insulta al brasileño.

Escándalo en la Champions League: Vinicius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista

Martínez Quarta, Quintero y Moreno fueron los elegidos para presentar la camiseta.

Sorpresa en River: la camiseta más discutida tendrá su debut oficial en la Copa Argentina

El juvenil de River fue cedido a Flamengo sin debutar en Reserva.

El extraño caso del juvenil de River que no debutó y se fue a préstamo a Flamengo

Rating Cero

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix
play

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

Coker reveló que pagó 7 millones de pesos por estar en La Casita de Bad Bunny en River

Un reconocido streamer reveló cuánto tuvo que pagar para estar en "La Casita" de Bad Bunny

Jennifer Aniston y su transformación antes de la fama.

La impresionante transformación física de Jennifer Aniston: así se veía antes de la fama absoluta

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. 

Cuál es la figura de Marvel que llega al universo de Star Wars y en qué película lo hará

últimas noticias

play
Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Hace 6 minutos
play

La UIA emitió un comunicado en el que "lamenta profundamente" el cierre de Fate

Hace 7 minutos
El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

Hace 18 minutos
El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron un accidente en el agua

Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

Hace 32 minutos
play

La CGT confirmó un paro general por 24 horas para cuando se trate la reforma laboral

Hace 45 minutos