Garnacho reveló por qué prefirió jugar para la Selección argentina

Alejandro Garnacho confirmó su decisión de jugar en la Selección argentina: "No me hace falta jugar tres partidos".

Alejandro Garnacho , el delantero de Manchester United nacido hace 18 años en Madrid de madre argentina, confirmó su deseo de jugar para la Selección albiceleste , pese a que desde España todavía insisten con contarlo entre sus filas. "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino" , subrayó.

"Con Scaloni no hablé antes de venir acá. Estuve hablando bastante con Roberto Ayala, para que supiera antes de la lista que iba a estar. El entrenador me preguntó si estaba nervioso y yo le dije que no me pongo nervioso cuando juego y me dijo que iba a tratar de darme la posibilidad de jugar", reveló, en diálogo con TyC Sports.

El joven lamentó haberse perdido el Mundial Sub 20 debido a que Manchester United no lo cedió. "Le pedí por favor al entrenador, pero lo seguí desde la tele como si estuviera allá", contó.

"Por lo que leo, por las redes, sé que mucha gente de Argentina me quiere, me aprecia. Ya por la decisión que tomé de jugar por Argentina, la mayoría me quiere. Y voy a devolverles ese amor en el campo. Quiero hacer carrera con la Selección Argentina, si el técnico confía en mí puedo seguir viniendo. Ser uno más y participar de la Copa América, eliminatorias y Mundial", sostuvo.

Según las reglas de la FIFA, un futbolista menor de 21 años puede cambiar de selección en el futuro, a pesar de haber jugado un partido con un país. Sin embargo, Argentina puede "blindar" a Garnacho si juega más de tres partidos con la camiseta albiceleste, situación que ya no podría revertirse.

Pero para el joven nacido en 2004 no hace falta cumplir con la burocracia, ya que la decisión está tomada. "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó desde el minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará", aseguró.

"Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de papá de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España y conoció a mi papá y ahí nací yo. Y estoy muy cercano con la familia de mi mamá, siempre apoyamos a la Selección desde chiquito", expresó.

Más allá de sus intenciones, los próximos tres compromisos del combinado nacional que podrían cumplir la función de sellar definitivamente la pertenencia de Garnacho son ante Australia el jueves 15, Indonesia el lunes 19 y frente a Ecuador, en septiembre, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Sobre sus características de juego, señaló que "la gente me vio jugar, mi primera posición es extremo izquierdo. Pero donde me pongas no me quejo. Donde el técnico decida ahí voy a estar". En el esquema de Scaloni, podría ingresar en reemplazo del extremo por izquierda, puesto habitualmente ocupado por Ángel Di María y que también ocupa en su club, donde lleva disputados 36 partidos.