El representante de Garnacho explicó porqué decidió jugar para Argentina y descartó España

"Él decide ir con Argentina porque realmente lo siente (...) Cuando se le abre esa posibilidad, imagínate, poder jugar con una selección como la Argentina, toda su familia materna, sus abuelos, él los ha sentido desde pequeño y para él no es un problema, es una bendición ", explicó De Lucas.

Durante una entrevista con el sitio Relevo, el representante describió que Garnacho, de madre argentina, tuvo muy clara la elección sobre su futuro en el fútbol internacional: "Para él no ha supuesto un trauma en absoluto, todo lo contrario".

"Lo de España yo creo que es un tema cerrado y no hay que esconderse. Una muy mala gestión de la Federación Española, yo no sé de quién, o puedo adivinar de quiénes, pero muy mala gestión o muy mala política. Y yo creo que Garna no va a ser el único caso en el que se pueda llegar a perder un jugador con doble nacionalidad", expuso De Lucas.

La ilusión de Garnacho de jugar en la Selección argentina

garnacho lesión Una lesión le impidió jugar ante Panamá y Curazao.

Alejandro Garnacho todavía no pudo cumplir el sueño de jugar para la Selección argentina mayor. Estuvo convocado para los amistosos con Panamá y Curazao, en los cuales se festejó el título en Qatar 2022. Sin embargo, una lesión en el tobillo derecho lo impidió.

El entrenador de la Selección sub 20, Javier Mascherano, lo incluyó en la prelista para la Copa del Mundo de este año. Viajó a Inglaterra para realizar una gestión ante las autoridades de Manchester United, aunque no se encontró con una negativa.

El único antecedente que cuenta Garnacho con Argentina fue el torneo Esperanzas de Toulón de 2022, en el cual convirtió cuatro goles. Por lo pronto, hasta que no juegue en una competencia oficial de la FIFA (Eliminatorias, por ejemplo), no estará totalmente blindado e impedido de desempeñarse para otro país.