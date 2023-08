Para luego enviarle un mensaje a los hinchas y remarcar no poder “hablarle exactamente” a ellos, y “lo entiendo”. “Está claro que quiere que el 9 haga goles. Hay un montón de determinaciones que me hacen ponerlo, no tiene que ver con que si hace o no un gol, lo tengo que poner”, argumentó sobre los motivos que lo llevar a que le futbolista juegue de entrada en Avellaneda en lugar del lesionado Roger Martínez.

Fernando Gago

“No pasa por una cuestión de defenderlo a él. Yo creo mucho en todos mis jugadores y los voy a defender, sea quién sea. No lo voy a cambiar jamás”, concluyó.

“¿Maxi Romero? Tiene un trabajo espléndido para el equipo y yo confío muchísimo en él. Yo no puedo hablarle exactamente al hincha y lo entiendo. Está claro que quiere que el ‘9’ haga goles.



El gol que desperdició Maxi Romero en el arranque del partido ante Boca por Libertadores