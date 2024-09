Frente a la ausencia de Lionel Messi contra Chile, ¿quién usará la camiseta número 10 de la Selección argentina?

El capitán de la Selección argentina no estará presente en el partido de Eliminatorias porque sigue recuperándose de su lesión en el tobillo derecho durante la final de la Copa América. También hay dudas sobre la cinta de capitán.

El jugador de Inter Miami no formó parte de la convocatoria para los choques contra los chilenos y Colombia, ya que aún se encuentra en proceso de recuperación producto del esguince de tobillo que sufrió en la final de la última edición de la Copa América.

Frente a ello, y en conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue consultado por eso y qué pasará con el número de Ángel Di María, quien se despide de la Albiceleste. “Cuando no ha estado Leo creo que la ha usado Ángel Correa, pero no es un inconveniente elegir. Sabemos que la 10 tiene dueño. La que no tiene dueño es la 11”, dejó en claro.

Quién podría usar la 10 contra Chile ante la ausencia de Messi

La última vez que Lionel Messi faltó en la Selección fue en la fecha 2 contra Bolivia de la actual edición de las Eliminatorias. En aquella oportunidad, el jugador de Inter Miami, que se había lesionado ante Ecuador en el debut, debió ceder su doral y el dorsal número 10 la llevó Ángel Correa.

Ángel Correa

Pero ahora no estará el ex – San Lorenzo y los posibles candidatos para usarla son Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Alexis MacAllister.

Actualmente, “El Toro” y Mac Allister la utilizan en Inter de Milán y Liverpool, respectivamente, por lo que ya conocen los que significa portar con esa responsabilidad. En tanto el cordobés, ya supo hacerlo durante mucho tiempo en la Juventus de Italia, donde se convirtió en un referente y se ganó el cariño de todo el público italiano.

Quién llevará la cinta de capitán en el partido frente a Chile ante la ausencia de Messi

Otra de las dudas que surgen por la no presencia de Lionel Messi en la Selección es quién llevará la cinta de capitán. Por lo general, frente a la ausencia del rosarino en cancha la suele llevar Ángel Di María, pero en esta ocasión ninguno de los dos estará entonces, ¿quién la usará?

“El proceso del capitán es en base al armado del equipo que saquemos mañana”, reconoció y aseguró que “es importante que el jugador que lleve la cinta sea un jugador el cual el equipo se sienta representado”.

En ese sentido, agregó: “Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen y dependerá del equipo que salga mañana. Recién hoy vamos a hacer un entrenamiento pensando 100% en Chile. Hoy ya definiremos todo”.