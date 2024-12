Frank Kudelka advirtió que hay unas "ganas bárbaras de que Huracán no salga campeón"

Si los dirigidos por Kudelka triunfan en Liniers, primero se aseguraría un lugar en la próxima Copa Libertadores de América, obligando a River a ganarle a Racing para no caer en la fase previa del certamen continental y a Boca eliminándolo del mismo.

"Ustedes, o algunos de ustedes, tienen unas ganas bárbaras de que Huracán no salga campeón por Boca y River. Problema de ellos si no clasifican, nosotros queremos ganar" afirmó el entrenador en relación a la situación que complicaría a Xeneizes y Millonarios.

Huracán Platense Huracán le ganó 1-0 a Huracán y llega con chances de ser campeón a la última fecha de la Liga Profesional 2024. Prensa Huracán

En otra de sus declaraciones Kudelka hizo referencia a la final del Torneo Clausura 2009 que Huracán perdió ante Vélez de manera polémica. "Nosotros no estuvimos en ese momento, no es una revancha para nosotros. Son dos cosas atemporales. Si no leí mal una declaración de Ángel Cappa, el técnico en aquella época, dijo que una cosa no tapa la otra y coincido plenamente. Nosotros no tenemos ningún morbo, queremos ganar el partido y que se den los resultados para ser campeón".

En torno a lo que fue esta semana previa al encuentro ante el Fortín, el DT aseguró que sus jugadores "Están muy bien, expectantes, viviendo una semana hermosa, ya cumplimentamos objetivos muy preponderantes como institución, fue un año muy fructífero. Estamos tranquilos por el camino que estamos haciendo. Por otro lado, como seres humanos queremos que llegue el domingo, ya no queremos ni entrenar".

"El equipo llega muy bien, están todos a disposición, con muchos deseos de estar adentro de la cancha, sabiendo el partido importante y difícil que vamos a afrontar. Desde nuestro interior muy deseosos de estar en esta etapa definitoria. Es atípico que tres equipos lleguen con posibilidad. Muchos quisieron estar en este lugar" concluyó, consigna NA.