La insólita justificación de Gustavo Quintero tras la derrota de Vélez: "Nos sentimos perjudicados"

El entrenador del Fortín se quejó por el poco tiempo de descanso que tuvieron a diferencia de Central Córdoba. “Nosotros jugamos tres partidos en nueve días y cuatro en once días. Eso es impresentable”, se quejó.

“Esa angustia nos genera también bronca. No se protege a un equipo que merece tener más descanso y está peleando todo. Y tenemos la sensación de deuda con la gente, con el hincha, de conseguir algo tan valioso que es un título. Así que tenemos el domingo otra oportunidad, ojalá que la podamos aprovechar”, remarcó pensando en el partido del próximo fin de semana que enfrentará a Huracán por la definición por la Liga Profesional.

En números, Vélez habrá tenido una larga temporada, ya que jugará 50 partidos oficiales, de los cuales ya disputó 47, con un registro de 26 triunfos, 15 empates y apenas seis derrotas. Sin embargo, no estuvo ni cerca de ser el que más jugó en el 2024: en comparación con River y Boca, tendrá entre 7 y 5 choques menos disputados.

El Xeneize participó de 57 encuentros entre Liga Profesional, Copa de la Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana, de los cuales logró 28 victorias, 15 empates y tan solo 14 derrotas. Mientras que el Millonario, a lo largo del año jugó 55 cotejos (en Copa Libertadores, Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina): ganó 27 veces, empató 19 y perdió 9.

En ese sentido, aseguró que lo que más le preocupa es “recuperar a los jugadores que están muy pero muy cansados”. “No estuvimos preparados desde el inicio para hacer un partido con la posibilidad de ganarlo. Ellos hicieron su trabajo, descansaron más de una semana en la que no jugaron los titulares de hoy, pero felicito a Central Córdoba y al entrenador que es un amigo, que disfruten el título”, felicitó a su rival.

De igual modo, dejó más que expuesta la bronca por el ajustado calendario que tuvo Vélez y la definición de los campeonatos: “El resultado golpea mucho porque no merecíamos perderlo y nos pusieron dos finales tan seguidas, eso perjudicó a Vélez y esperemos que no vuelva a suceder. Creo que no es justo”.

“Este partido se tendría que haber jugado después del domingo, porque lo más importante es la Liga y nos meten una final antes cuando nosotros hace poquito jugamos para pasar a la final y el rival hace un mes estaba clasificado. Jugamos cuatro partidos en 11 días. No hay buena planificación”, se quejó.

Por otro lado, también apuntó contra el arbitraje y con la reiteración de réferis en los partidos de su club, al mencionar que les “pusieron a Fernando Echenique tres veces seguidas” y nunca a otros árbitros “muy buenos”. “Al árbitro lo que tuve que decirle se lo dije en la cara así que ya está, no me interesa hacerlo público, soy una persona frontal”, cerró el tema.

El análisis de Gustavo Quinteros por la derrota de Vélez ante Central Córdoba en la Copa Argentina

Luego de lanzar quejas por el calendario y el poco tiempo de descanso, Gustavo Quinteros hizo un análisis de lo que dejó el encuentro y felicitó a Central Córdoba por el primer título obtenido. “Central Córdoba ganó bien porque hizo el gol y se dedicó a hacer su juego”, indicó, pero consideró que “el rival tuvo una chilena en el área y después tuvo el gol que no sé si pateó ahí o tiró el centro, pero pudieron hacer el gol y nosotros no, ese es el resumen del partido”.

“No fue un partido en el que Vélez tuvo muchas chances claras. Queda esa sensación de angustia por haber perdido la oportunidad de ganar un título”, se lamentó y agregó: “Tristeza, bronca, angustia... Estamos en una final y lamentablemente no se pudo aprovechar la oportunidad. Los jugadores dieron todo lo que tenían, generaron varias situaciones en todo el partido y dos muy claras”.

De cara al futuro, los de Liniers se despedirán el año con el campeonato de Primera División cuando reciba a Huracán, el próximo domingo 15 de diciembre a las 19:30. Para Quinteros esa fecha será como “una próxima oportunidad de conseguir algo tan valioso como un título”. Pensando en el armado del partido crucial informó que reemplazará al defensor Emanuel Mammana, que cumplirá la sanción por haber acumulado cinco tarjetas amarillas, con alguno de los centrales Damián Fernández o Patricio Pernicone.