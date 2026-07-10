Lionel Scaloni, en la previa del cruce de cuartos con Suiza: "Será un rival difícil y lo respetamos como a todos" El entrenador de la Selección argentina analizó el presente del equipo antes del partido clave en Kansas City, descartó un favoritismo hacia la Albiceleste y advirtió sobre la peligrosidad del conjunto helvético. Por Agregar C5N en









El entrenador no confirmó el equipo, pero dio indicios. Redes sociales

En la antesala del trascendental encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en Kansas para analizar el duelo que la Selección Argentina mantendrá frente a Suiza este sábado desde las 22. El entrenador de la Albiceleste analizó el presente del equipo, descartó un favoritismo hacia la Albiceleste y advirtió sobre la peligrosidad del conjunto helvético: "No hay rival fácil y para mí es un buen equipo, que compite con las mejores selecciones y siempre está, tiene tradición en los Mundiales, con jugadores de experiencia. Lo respetamos como a todos", expresó el DT.

"VAMOS A JUGAR MUY PARECIDOS AL OTRO DÍA"



Lionel Scaloni acerca del equipo que saldrá de titular ante Suiza.@fczyz en #DSPORTSNoticias Nite#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CbTi2IFzb3 — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026 Ante los medios, el DT no descartó repetir la formación que logró la heroica clasificación frente a Egipto por 3-2. "Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día", reconoció Scaloni. El técnico se mostró conforme con el rendimiento general ante Cabo Verde y Egipto, señalando que el equipo genera muchas situaciones y no se siente abrumado por la responsabilidad.

A su vez, el entrenador se refirió al cuadro general del Mundial, reconociendo que enfrentamientos como el de España y Francia son "finales anticipadas" entre grandes favoritos. "Hoy España ganó merecidamente, pero le costó. Ayer Francia dio un golpe de autoridad, pero creo que, más allá del partido de Cabo Verde, estamos bien. Generamos un montón de situaciones, con errores puntuales", precisó el DT.

"NO HAY RIVAL FÁCIL"



Lionel Scaloni acerca de Suiza y su nivel de competencia.#DSPORTSNoticiasNite#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0UU2YgB03K — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026 Respecto al estado de Lionel Messi, Scaloni llevó tranquilidad a los hinchas al afirmar que el capitán se encuentra en óptimas condiciones físicas tras realizar una preparación especial que le está dando grandes resultados. "Cuando huele que puede crear peligro, es una máquina", expresó el entrenador, quien además resaltó que, aunque el astro corre lo mismo que en otros partidos, hoy se muestra mucho más resolutivo.

Sobre el nivel del seleccionado nacional en la Copa del Mundo que conquistó en 2022, el entrenador valoró: "No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar, es difícil. Lo hemos hecho en algún momento, siempre lo intentamos, pero no es fácil". Scaloni enfatizó que este grupo tiene la ventaja de haber pasado por la experiencia del Mundial pasado, lo que les permite jugar con naturalidad incluso en contextos adversos donde otros "tirarían la toalla".