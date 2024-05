Murió el Flaco Traverso: el día que ganó con el auto envuelto en llamas

Tras aquel épico final, el Flaco frenó en la primera curva, se bajó del auto, caminó unos metros y, sin poder creer lo que acababa de ocurrir, levantó los brazos para festejar y fue a encontrarse con una marea humana que lo esperaba para llevarlo en andas.

Embed - Traverso gana con la Fuego prendida fuego en TC2000

"Esa vez se prendió fuego del lado de donde está todo el lubricante. Perdió una manguera y cayó sobre los escapes. Empezó a salir humo y supe que era aceite. Sabía que en algún momento se prendía porque los escapes estaban en rojo y por los agujeritos del piso lo venía mirando. Hablé por radio y les dije, 'tengo una pérdida de aceite que cae sobre los escapes. Voy a seguir hasta que se la banque'", relató Traverso sobre aquella histórica carrera.

"Cuando aceleraba se prendía más aceite. Pero mientras el fuego estuviese de ese lado y no pasara hacia el otro donde estaban los carburadores y los caños de nafta, el peligro era relativo. Eso es saber de mecánica. Me saqué los cinturones, trabé la puerta, busqué a los bomberos y dije 'donde se complique, paro'. Tuve suerte, se la bancó, se quedó sin aceite a tal punto que bajaron la bandera y explotó el motor. Quedó a la vista como que 'este es un loco'. No digo que sea normal, pero, sabiendo de mecánica, seguí, como también lo hice el día que perdí una rueda", recordó, en referencia a una carrera en Alta Gracia, en 1998.