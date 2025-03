El curioso motivo por el que la final del TC en Neuquén se suspendió

En tal sentido, el comisario deportivo Roberto Saibene explicó el motivo por el cual la competencia no se realizará: "Está suspendida, no se va a correr la final. No están dadas las condiciones para que los mecánicos puedan trabajar en los boxes y tampoco está la pista en condiciones".

Embed ️❌Roberto Saibene, comisario deportivo del #TurismoCarretera, explicó el motivo de la suspensión de la final, el reparto de los puntos y la terminación total de la actividad del TC en Neuquén.#Saibene #TCenCentenario #Automovilismo pic.twitter.com/sI3SNKxZtd — Carburando (@CarburandoTV) March 30, 2025

"Sabemos que hasta las 21 o 22 no va a haber mejorías de esto. Se tomó la determinación de suspender la final y dar la fecha por concluida. Se otorgarán los puntos de la serie y la pole. Llamamos primero a los pilotos y explicamos por qué tomamos la determinación. Están de acuerdo. Es un caos total, no hay carpa en pie", agregó en esta línea.

En tanto, estaba previsto que Agustín Canapino (Camaro) largue en la primera fila luego de ganar la primera serie, mientras que Santiago Mangoni (Camaro) y Mauricio Lambaris (Mustang) se quedaron con la segunda y tercera serie, respectivamente. En esta línea, la competencia iba a durar 50 minutos como máximo o alcanzar las 25 vueltas al circuito, cuya extensión es de 4.380 metros.

Ahora, la próxima fecha del TC se llevará a cabo el 19 y 20 de abril en el autódromo de Toay, situado en la provincia de La Pampa.

El intenso viento en el autódromo de Neuquén