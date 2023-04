Felipão Scolari fue ofrecido a Boca: ¿será el próximo DT?

Tweet Merlo Twitter

Tras la salida de Ibarra, quien dejó su cargo en medio de varios cuestionamientos de la hinchada, a Boca le está costando conseguir director técnico. José Pekerman, Diego Martínez y Martino fueron los primeros nombres que sonaron para reemplazar al "Negro".

"Tata" Martino" rechazó la oferta del club por un desacuerdo en las condiciones de contratación, ya que le habría solicitado a Riquelme tener mayor control en los demás sectores del club que involucran al fútbol profesional, incluyendo reserva e inferiores. El pedido no habría sido bien visto por el vicepresidente por lo cual no hubo arreglo.

La vez que Scolari casi llega a Boca Juniors

El exentrenador reveló hace pocos días, en una entrevista en ESPN, que “estuve cerca de dirigir a Boca, una vez fue real". "No recuerdo el año y no me acuerdo con quién, pero después no se dio porque perdió las elecciones“, contó Scolari.

El que quería traerlo al club fue José Beraldi, quien fuera precandidato a presidente de la institución, que perdió las elecciones del 2019 frente a la fórmula Ameal-Riquelme.

Felipão, campeón del mundo con la Selección de Brasil en Corea-Japón 2002, manifestó en varias oportunidades su deseo de dirigir al club de la Ribera, como en 2020 cuando en una entrevista indicó que "me gustaría dirigir a Boca, es un equipo que se hace fuerte en la Libertadores y más de local".