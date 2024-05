Estudiantes (RC) vs. San Telmo, por Fecha 18 de Argentina - Primera Nacional

Quilmes vs. Ferro, por Fecha 18 de Argentina - Primera Nacional

Estudiantes (RC) no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Chaco For Ever. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

San Telmo llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Colón. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 4.

En los últimos 3 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de junio, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y Estudiantes (RC) resultó vencedor por 0 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Lucas Cavallero.

Horario Estudiantes (RC) y San Telmo, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

