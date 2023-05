"Esto es Boca": niños de un club de Zambia juegan con la camiseta del Xeneize

Las divisiones infantiles del New Hope Waves, un equipo de fútbol de la tercera división de Zambia , jugaron un partido ante un rival de la ciudad de Livingstone utilizando camisetas de Boca , gracias a un argentino de 18 años que colabora con el club.

"El día de ayer, los juveniles de la sub-12 y sub-10 del New Hope Waves (Tercera división zambiana) estrenaron sus nuevas camisetas de Boca para disputar sus partidos ante un rival de la ciudad. El fútbol argentino es lo más grande que hay", escribió Shatal, junto a un video en el que se ve a los chicos jugando con las camisetas xeneizes.

https://twitter.com/Martecoll/status/1653051662200700929 El día de ayer, los juveniles de la SUB-12 y SUB-10 del New Hope Waves (Tercera división zambiana) estrenaron sus nuevas camisetas de Boca para disputar sus partidos ante un rival de la ciudad. El fútbol argentino es lo más grande que hay. https://t.co/QMrd9haasC pic.twitter.com/wPeBNBKcMZ — Argentino en Zambia (@Martecoll) May 1, 2023

Desde que se volvió un fenómeno viral, el joven aprovechó su llegada para conseguir donaciones para el equipo y dar a conocer la realidad de ese país del centro-sur de África, excolonia británica, de casi 20 millones de habitantes, de los cuales cerca del 60% vive por debajo de la línea de pobreza.

Si bien Zambia no cuenta con un seleccionado de fútbol poderoso (no clasificó a mundiales aunque fue campeón de África en 2012), puede verse en cada publicación de Shatal cómo la pasión no conoce de fronteras. "Esto es fútbol, muchachos", se lo escucha decir en el video de los nenes con la camiseta de Boca, donde corren y celebran con una sonrisa.