Seguí en vivo el discurso de Axel Kicillof en La Matanza por el Día de la Lealtad

El gobernador bonaerense es el principal orador del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.
Kicillof habla en La Matanza.
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