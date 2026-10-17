Rodolfo Arruabarrena confirmó que Leandro Paredes viajará a Brasil con el plantel de Boca: ¿jugará?

El entrenador se refirió a la situación del mediocampista central del Xeneize, que sufrió un desgarro. El martes se jugará la semifinal de vuelta ante Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana, tras la victoria del conjunto brasileño por 1 a 0 en La Bombonera.

El director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena , habló tras el triunfo de Boca ante Talleres de Córdoba que lo convirtió en líder de la tabla anual, pero también analizó lo que será el próximo partido y confirmó que Leandro Paredes viajará con el plantel a Brasil. ¿Jugará?

El Xeneize se impuso por 2 a 1 ante La T con goles de Merentiel y Flores, pero rápidamente tendrá que dar vuelta la página para pensar en lo que será el choque decisivo : el partido de vuelta ante Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por el Vasco deberán revertir el resultado adverso que sufrieron en La Bombonera, donde cayeron por 1 a 0 y todavía está en duda qué pasará con la presencia del capitán quien se está recuperando un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho sufrido hace una semana.

En conferencia de prensa post choque ante los cordobeses, le consultaron por el estado de Paredes y si será de la partida. Si bien confirmó que viajará con toda la delegación, descartó que pueda ser parte de la partida.

“No sé de dónde sacan esas versiones (que jugará). Vamos a ir los 33, todos los jugadores del plantel viajarán a Brasil . Leandro está en su recuperación, es un chico que obviamente quiere estar y para nosotros es importante, pero hay tiempos ”, sentenció.

Por otro lado, respecto al puntaje para estar dentro del campo de juego, Arruabarrena dejó una puerta abierta que hace ilusionar a los hinchas: “Cinco. Obviamente él quiere estar y teniéndolo es difícil decirle que no. Pero veremos”.

Leandro Paredes abraza a Lautaro Di Lollo tras su gol de cabeza a Unión. Web

Vasco da Gama vs. Boca: se confirmó quién será el árbitro

La Conmebol oficializó la nómina arbitral para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama, designando al venezolano Jesús Valenzuela como juez principal para el encuentro que se disputará este martes 20 de octubre a las 21.30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La delegación arbitral de campo se completará con sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, Yender Herrera de cuarto árbitro y Juan Soto a cargo del VAR.

Para clasificar a la final en Barranquilla, el conjunto argentino debe ganar por dos o más goles de diferencia, mientras que un triunfo por la mínima forzará la definición por penales. El escenario del duelo se trasladó al Maracaná debido a que el estadio habitual de Vasco da Gama no reúne los requisitos de capacidad exigidos por el reglamento del torneo continental para esta fase.