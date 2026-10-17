Paula Chaves y Zaira Nara dejaron abierta la chance de una reconciliación: "Hay mucho cariño"

Las modelos habían tenido una amistad muy fuerte, pero en el último tiempo se mantuvieron distanciadas. Ambas reconocieron que pudieron hablar y recomponer a relación. “Estamos muy bien. Nos amamos”, reconocieron.

Paula Chaves y Zaira Nara coincidieron en un evento y sin temor a las cámaras se mostraron juntas al punto de dar una entrevista juntas. Las modelos tuvieron mucha buena onda y no esquivaron a las preguntas sobre su relación. “Estamos muy bien, hay mucho cariño” , reconocieron.

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Todo se dio cuando la ganadora de Super M estaba dando una entrevista mano en Intrusos donde el cronista le consultó si se había cruzado con la madrina de su tercera hija, donde Chaves no solo afirmó sino que reconoció que “ya tuvimos nuestra charla, que nos juntamos, hablamos, todo muy bien” .

En ese preciso instante pasa la hermana de Wanda y ambas se saludan con un abrazo , aunque reconocieron que ya se habían cruzado, ahora lo hacen delante de las cámaras con mucha amabilidad y sin tensión. “Nos amamos”, indicó Zaira mientras las dos tuvieron una breve charla entre risas.

Ante esa buena relación, el periodista quiso saber si la amistad “sigue siendo la misma”, Nara fue tajante: “Basta, no nos gusta hablar de nuestra vida privada”, lo que despertó las risas de las protagonistas de una amistad que las acompañó durante años, pero que tuvo un fuerte distanciamiento de años.

Por su parte, Paula dejó en claro que no guarda rencor y explicó que no hay orgullo en ninguna de las dos partes, por lo que aclaró: “No hay rencor. Hay mucho cariño y mucho amor. Está todo muy bien”. Sin embargo, cuando se tocó el tema del madrinazgo de Filipa, la tercera hija de Paula y Pedro Alfonso, Zaira evitó responder y se retiró de la entrevista, pero con un guiño a la presentadora televisiva: “Te espero acá”.

EL REENCUENTRO EXCLUSIVO ENTRE PAULA Y ZAIRA NARA@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/ASqM2Fxj1k — América TV (@AmericaTV) October 16, 2026

Salió a la luz una historia oculta entre Marcela Kloosterboer y Pedro Alfonso

Marcela Kloosterboer sorprendió al dar a conocer un episodio inesperado de su pasado que la vincula con Pedro Alfonso y con Paula Chaves. Lo contó durante una charla distendida en Vuelta y Media, el programa de Sebastián Wainraich en Urbana Play. En la entrevista recordó una propuesta laboral que la dejó frente a una situación bastante particular.

"Teníamos que hacer con Pedro como una escena medio de sexo, de besos, qué sé yo", comentó. Antes de aceptar el desafío, Kloosterboer quiso conocer la opinión de su marido, Fernando Sieling, y le planteó directamente lo que podía enfrentar durante el rodaje. Su respuesta fue tranquila y la dejó conforme. "No, todo bien, es laburo", le contestó él, según recordó la actriz.

Con el visto bueno de su esposo, decidió hablar con los otros dos involucrados. La primera fue Paula Chaves, quien reaccionó como se esperaba y entendió que se trataba de trabajo. "Sí, negra, obvio", fue la respuesta de su amiga, de acuerdo con el relato de Kloosterboer.